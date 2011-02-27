RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 802803804805>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:13

Конкорд, что проблема с дол.???
Если реально проблема, то тогда придётся забирать грн., вроде курс 38...
А то потом отдадут с фонда по 36,6 :(
220468
 
Повідомлень: 21
З нами з: 21.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 03:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Нагадайте яку максимальну суму в Приваті з вал депо за раз можна замовляти?
Дякую!
deepfree
 
Повідомлень: 48
З нами з: 25.11.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:27

  ScaryBee написав:наразі, бойкот каруселі дав свої плоди -
курс стримано.
курс стрьомно - бойкот каруселі вочевидь ніякий, дав плоди ніякі :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 13.01.09
Подякував: 765 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:40

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:Разговор был о оправдании времени и вложенных денег.
Саме тому я обрав Приват,Аваль і відмовився від А-банку, Сенсу: хоча курс і трохи гірший, але часу витрачається значно менше. Відкриття онлайн, забрати - у наперед визначений час за один раз...
забавно будет, если как всегда у нас :twisted: какие-нибудь а-банк и даже альянс с ухмылочками потопчутся по, например, измученному какой-нибудь полугодовой национализацией авалю, в котором в доооооооолгом ожидании этого радостного события, - валюта, например, в нужном количестве в нужные сроки станет пропадать для пересічних, итд.(т.е. никакие зарплатники, бизнесы, гривневкладчики - не пострадают. Пострадают только валютозависимые, которые без "блата" :twisted: )
flysoulfly
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 13.01.09
Подякував: 765 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 08:53

  flysoulfly написав:
  ScaryBee написав:наразі, бойкот каруселі дав свої плоди -
курс стримано.
курс стрьомно - бойкот каруселі вочевидь ніякий, дав плоди ніякі :(

Конвертаційні запустили не для збагачення пересічних, а щоб на моменті вирішити задачу стримування росту курсу і т.д. І, напевно, мали обґрунтовані очікування припливу валюти через відповідний час. Хто заскочив в цю так звану карусель три місяці взад, то ще питання що виграв. Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?
Далі буде видно.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5715
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?

Ну я з літа мав 200уе на кожних 2500уе у каруселі, зараз десь 100/2500
Це взагалі ні про що, якщо порівнювати з ОВДП чи депо, навіть у грн.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3859
З нами з: 05.05.21
Подякував: 262 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:05

  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?

Ну я з літа мав 200уе на кожних 2500уе у каруселі, зараз десь 100/2500
Це взагалі ні про що, якщо порівнювати з ОВДП чи депо, навіть у грн.


100/2500 еще хорошо, у мну екселька дает 40-60, 80 у Альянся и по 20ке у Кредо/ОТП, итого 2% за 3 мес, в лююбом случае это выше ОВДП
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5458
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:17

Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите :)
ytaras
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.09.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:34

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?

Ну я з літа мав 200уе на кожних 2500уе у каруселі, зараз десь 100/2500
Це взагалі ні про що, якщо порівнювати з ОВДП чи депо, навіть у грн.


100/2500 еще хорошо, у мну екселька дает 40-60, 80 у Альянся и по 20ке у Кредо/ОТП, итого 2% за 3 мес, в лююбом случае это выше ОВДП

Я про останні 3 міс. Тут схема валюта-грн-покупка валюти. А якщо було вкластись після здачі валюти на 3 міс в грн ОВДП, а по закінченню купити валюту?
Тільки заднім числом бачимо оптимальний результат. І є підстави, що валюта далі буде прибувати і відповідно курс спадати. Навіть ухилянти, які потребували валюту на хабарі для ухилянтства, мали вже або з'їхати, або мобілізуватись :mrgreen: .
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5715
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:А якщо було вкластись після здачі валюти на 3 міс в грн ОВДП, а по закінченню купити валюту?
Я валюту у війну у банк не понесу, тількі на винос. З банків геть!
ну от погратися під 15..20% (а було і до 40% банківських) річних у валюті на 3 міс я ще можу
є ОВДП у валюті на 3 міс під 15% річних? :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3859
З нами з: 05.05.21
Подякував: 262 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 802803804805>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Economist, ihorsic і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 16, 17, 18
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
172 8166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 бер, 2023 21:00
J1L4gq23S8ft5wD
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 56102
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.