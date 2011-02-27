RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 865
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:21

  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?

Ну я з літа мав 200уе на кожних 2500уе у каруселі, зараз десь 100/2500
Це взагалі ні про що, якщо порівнювати з ОВДП чи депо, навіть у грн.

Так але до кінця вересня 2500 - це був ліміт на 2 банки. І що означає "ні про що"? ОВДП у $ дає до 3% річних. Оце точно ні про що.
Dollarman
 
Повідомлень: 29
З нами з: 22.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:23

  ytaras написав:Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите :)

Таак, тяжко вам 8)
У мене (Київ) 38.35 здати, 37.12(Восток) відкупити, тобто 3.31% за оборутку чистими або 16.46% річних банківських (бруто) типу на 3 міс депо (але ж у валюті!)
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 24 бер, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3859
З нами з: 05.05.21
Подякував: 262 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:24

  ihorsic написав:Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃

"трохи" не влаштовує :D Треба щоб хоча б на гривню.
Dollarman
 
Повідомлень: 29
З нами з: 22.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:04

  Amethyst написав:
  ytaras написав:Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите :)

Таак, тяжко вам 8)
У мене (Київ) 38.35 здати, 37.12(Восток) відкупити, тобто 3.31% за оборутку чистими або 16.46% річних банківських (бруто) типу на 3 міс депо (але ж у валюті!)

І скільки котлет ви в місяць на ваш Восток занесете? Одну? А інші куди понесете, в усі по верху списку стрьомних банчиків.Типу Альянсу, який пилососить депозити і ще приплачує по 300 гривнів. По безкінечній акції аби не сприснули жадібні.
alex lem
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 25.12.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:15

Конкорд

Звонил в отделение заказать даллар на выдачу - ответ за 5 рабочих дней!
Киев
Danik
 
Повідомлень: 558
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:19

  alex lem написав:
  Amethyst написав:
  ytaras написав:Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите :)

Таак, тяжко вам 8)
У мене (Київ) 38.35 здати, 37.12(Восток) відкупити, тобто 3.31% за оборутку чистими або 16.46% річних банківських (бруто) типу на 3 міс депо (але ж у валюті!)

І скільки котлет ви в місяць на ваш Восток занесете? Одну? А інші куди понесете, в усі по верху списку стрьомних банчиків.Типу Альянсу, який пилососить депозити і ще приплачує по 300 гривнів. По безкінечній акції аби не сприснули жадібні.

Та ми усім під'їздом носимо тефтельки. Нікитишна особисто додає своїх 200 баксів до каруселі з 3 поверху.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3859
З нами з: 05.05.21
Подякував: 262 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:22

  Danik написав:Звонил в отделение заказать даллар на выдачу - ответ за 5 рабочих дней!


Конкорд в списке банков-штрафников

БЕБ розслідує справу про ухилення грального бізнесу від сплати податків, а банки підозрює в пособництві від ухилення. За різними оцінками, йдеться про 10–15 млрд грн тіньового обороту на місяць. У матеріалах справи БЕБ є назви девʼяти фінустанов, писав нардеп Железняк. Депутат прямо не вказує їхні назви, проте з його допису можна здогадатися про державний Укргазбанк і приватний Айбокс Банк. За даними джерел, йдеться про Сенс Банк, Конкорд Банк, а також низку невеликих установ (Оксі Банк, Комінбанк та інші).
Economist
 
Повідомлень: 65
З нами з: 04.11.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 802803804805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Economist, ihorsic і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 16, 17, 18
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
172 8176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 бер, 2023 21:00
J1L4gq23S8ft5wD
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 56102
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.