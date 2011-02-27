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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:16
Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:21
Amethyst написав: Ой+ написав:
Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?
Ну я з літа мав 200уе на кожних 2500уе у каруселі, зараз десь 100/2500
Це взагалі ні про що, якщо порівнювати з ОВДП чи депо, навіть у грн.
Так але до кінця вересня 2500 - це був ліміт на 2 банки. І що означає "ні про що"? ОВДП у $ дає до 3% річних. Оце точно ні про що.
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Dollarman
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:23
ytaras написав:Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите
Таак, тяжко вам
У мене (Київ) 38.35 здати, 37.12(Восток) відкупити, тобто 3.31% за оборутку чистими або 16.46% річних банківських (бруто) типу на 3 міс депо (але ж у валюті!)
Востаннє редагувалось Amethyst
в П'ят 24 бер, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:24
ihorsic написав:
Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃
"трохи" не влаштовує
Треба щоб хоча б на гривню.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:04
Amethyst написав: ytaras написав:Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите
Таак, тяжко вам
У мене (Київ) 38.35 здати, 37.12(Восток) відкупити, тобто 3.31% за оборутку чистими або 16.46% річних банківських (бруто) типу на 3 міс депо (але ж у валюті!)
І скільки котлет ви в місяць на ваш Восток занесете? Одну? А інші куди понесете, в усі по верху списку стрьомних банчиків.Типу Альянсу, який пилососить депозити і ще приплачує по 300 гривнів. По безкінечній акції аби не сприснули жадібні.
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alex lem
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:15
Конкорд
Звонил в отделение заказать даллар на выдачу - ответ за 5 рабочих дней!
Киев
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:19
alex lem написав: Amethyst написав: ytaras написав:Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите
Таак, тяжко вам
У мене (Київ) 38.35 здати, 37.12(Восток) відкупити, тобто 3.31% за оборутку чистими або 16.46% річних банківських (бруто) типу на 3 міс депо (але ж у валюті!)
І скільки котлет ви в місяць на ваш Восток занесете? Одну? А інші куди понесете, в усі по верху списку стрьомних банчиків.Типу Альянсу, який пилососить депозити і ще приплачує по 300 гривнів. По безкінечній акції аби не сприснули жадібні.
Та ми усім під'їздом носимо тефтельки. Нікитишна особисто додає своїх 200 баксів до каруселі з 3 поверху.
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:22
Danik написав:
Звонил в отделение заказать даллар на выдачу - ответ за 5 рабочих дней!
Конкорд в списке банков-штрафников
БЕБ розслідує справу про ухилення грального бізнесу від сплати податків
, а банки підозрює в пособництві від ухилення. За різними оцінками, йдеться про 10–15 млрд грн тіньового обороту на місяць. У матеріалах справи БЕБ є назви девʼяти фінустанов, писав нардеп Железняк. Депутат прямо не вказує їхні назви, проте з його допису можна здогадатися про державний Укргазбанк і приватний Айбокс Банк. За даними джерел, йдеться про Сенс Банк, Конкорд Банк
, а також низку невеликих установ (Оксі Банк, Комінбанк та інші).
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Economist
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