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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 803804805806>
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:21

  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?

Ну я з літа мав 200уе на кожних 2500уе у каруселі, зараз десь 100/2500
Це взагалі ні про що, якщо порівнювати з ОВДП чи депо, навіть у грн.

Так але до кінця вересня 2500 - це був ліміт на 2 банки. І що означає "ні про що"? ОВДП у $ дає до 3% річних. Оце точно ні про що.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:23

  ytaras написав:Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите :)

Таак, тяжко вам 8)
У мене (Київ) 38.35 здати, 37.12(Восток) відкупити, тобто 3.31% за оборутку чистими або 16.46% річних банківських (бруто) типу на 3 міс депо (але ж у валюті!)
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 24 бер, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:24

  ihorsic написав:Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃

"трохи" не влаштовує :D Треба щоб хоча б на гривню.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:04

  Amethyst написав:
  ytaras написав:Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите :)

Таак, тяжко вам 8)
У мене (Київ) 38.35 здати, 37.12(Восток) відкупити, тобто 3.31% за оборутку чистими або 16.46% річних банківських (бруто) типу на 3 міс депо (але ж у валюті!)

І скільки котлет ви в місяць на ваш Восток занесете? Одну? А інші куди понесете, в усі по верху списку стрьомних банчиків.Типу Альянсу, який пилососить депозити і ще приплачує по 300 гривнів. По безкінечній акції аби не сприснули жадібні.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:15

Конкорд

Звонил в отделение заказать даллар на выдачу - ответ за 5 рабочих дней!
Киев
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:19

  alex lem написав:
  Amethyst написав:
  ytaras написав:Amethyst
24/03/23
Івано-Франківськ -
Курс прийому обмінника 38,20 - Курс Приват на депо 37,45
НА 1$ - 0.75коп, відповідно з 2500 доларів - 1,875грн - про які зараз десь 100уе ви говорите :)

Таак, тяжко вам 8)
У мене (Київ) 38.35 здати, 37.12(Восток) відкупити, тобто 3.31% за оборутку чистими або 16.46% річних банківських (бруто) типу на 3 міс депо (але ж у валюті!)

І скільки котлет ви в місяць на ваш Восток занесете? Одну? А інші куди понесете, в усі по верху списку стрьомних банчиків.Типу Альянсу, який пилососить депозити і ще приплачує по 300 гривнів. По безкінечній акції аби не сприснули жадібні.

Та ми усім під'їздом носимо тефтельки. Нікитишна особисто додає своїх 200 баксів до каруселі з 3 поверху.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:22

  Danik написав:Звонил в отделение заказать даллар на выдачу - ответ за 5 рабочих дней!


Конкорд в списке банков-штрафников

БЕБ розслідує справу про ухилення грального бізнесу від сплати податків, а банки підозрює в пособництві від ухилення. За різними оцінками, йдеться про 10–15 млрд грн тіньового обороту на місяць. У матеріалах справи БЕБ є назви девʼяти фінустанов, писав нардеп Железняк. Депутат прямо не вказує їхні назви, проте з його допису можна здогадатися про державний Укргазбанк і приватний Айбокс Банк. За даними джерел, йдеться про Сенс Банк, Конкорд Банк, а також низку невеликих установ (Оксі Банк, Комінбанк та інші).
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:розслідує справу про ухилення грального бізнесу від сплати податків, а банки підозрює в пособництві від ухилення.
Невже прийшла весна - саджати будуть?©😀😀😀
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:03

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  alex lem написав:І скільки котлет ви в місяць на ваш Восток занесете? Одну? А інші куди понесете, в усі по верху списку стрьомних банчиків

От!👍
Тут всі так полюбляють рахувати свої прибутки по- найнижчому/найкращому курсу))
А насправді, майже кожен має по 3 котлети(у розмірі 2600дол кожна) в трьох-п'яти банках(думаю, що мало таких, хто в більше банків закинув)
Тому потрібно рахувати по середньозваженому курсу всіх отих трьох-п'яти банків!

п.с.
Ну і ті, хто продовжує по другому колу(бо при першому колі ще не знали/не було відомо) класти далі "з хвостиком", типу не 2600, а 2670 і т.п. - то на мою думку створює собі лише зайвий гемор/незручності - так як переважно "дрібних нема", або видають той "хвостик" гривнею))

Думайте/дійте/багатійте!©😄
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