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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 804805806807>
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:21

Успіх Ну ви більше теоретик у справі забирання готівкових долярів. :wink: 2670 добре забираються як є наміняні дрібні. З 2734 райфу вже важче, тілько 2700+ 34 на інший день. Так і висять на рахунку до слідуючого місяця. Лінь їхать за такою великою сумою. Нові депо не відкриваю, сиджу на заборі. Хай штрейкбрехери бігають по обмінкам
Краще скажіть чи премію виплатили? Що клЮбним хвахівцям чекати. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:30

  ihorsic написав:Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃

чекаємо, бо це не діло.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Ну ви більше теоретик у справі забирання готівкових долярів. 2670 добре забираються як є наміняні дрібні
Я то так, а от моя дружина - то НЕ теоретик))
Але так, я забув додати, що якщо є свої дрібні, то можна додати до кругленької суми, щоб її видали.
  alex lem написав:Краще скажіть чи премію виплатили? Що клЮбним хвахівцям чекати.
Так, вже виплатили, але "обрізану")) Вже не 98 500, а 29 550!
Хоч приходи/снаряди як лагали біля нас 300-100-30-0м - так і лягають далі!
І, навіть, комусь там на горі пох - що у сусідній батареї двоє загинуло...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:16

ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам Айбокс банка.

Всем, независимо от срока окончания депозита.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:31

:lol: Evgeny Я уже получил и перевложился :roll:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:04

Evgeny

причому СЬОГОДНІ розпочав https://finclub.net/ua/news/fhvfo-rozpo ... banku.html

мій прогноз був з 1 квітня.

вони навіть на тиждень раніше справилися.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:31

Восток

Теж сьогодні отримав дзвінок від Айбоксу. Думав зайти у Восток. Щоб не перечитувати 100 сторінок даної теми- передзвонив на гарячу лінію щоб запитати про конвертаційні депозити, основні етапи відкриття рахунків та внесення коштів. Відповідь вбила- банк не надає можливості відкриття конвертаційних депозитів, ви можете купити доллар в касі та покласти їх на депозит.

P.S. останній раз схожа ситуація була в Айбоксі, коли гаряча лінія сказала що не має можливості відключення СМС банкінгу, хоча на відділенні така можливість була. Поганий знак коли голова не знає що роблять руки, мабуть піду все таки у Приват.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:33

  deepfree написав:Нагадайте яку максимальну суму в Приваті з вал депо за раз можна замовляти?
Дякую!

Если речь про конверт депо, то заказ - 2700.
Снятие за раз максимума 2670 с %:
- разбить в ОБ на 2600+70
- наличие мелких в кассе/у Вас.

А так, снятие в сутки - 2734$ - эквивалент 100к грн по курсу НБУ 36,5686.
Хотя бывает, что в отделениях до сих пор рассказывают про максимум на выдачу в сутки в 2400$.
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:48

  alex lem написав:2670 добре забираються як є наміняні дрібні. З 2734 райфу вже важче, тілько 2700+ 34 на інший день. Так і висять на рахунку до слідуючого місяця. Лінь їхать за такою великою сумою.

Отлично Райф выдает 2734 за раз при наличии мелких в кассе/у Вас. Программа пропускает.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:58

  Ой+ написав:Хто заскочив в цю так звану карусель три місяці взад, то ще питання що виграв. Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?
Далі буде видно.

В лютому здавали по 40.16 - це 7%.
Сидіти три місяці в гривні під час війни? Ну, таке собі...
sergey_sryvkin
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