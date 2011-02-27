Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Успіх Ну ви більше теоретик у справі забирання готівкових долярів. 2670 добре забираються як є наміняні дрібні. З 2734 райфу вже важче, тілько 2700+ 34 на інший день. Так і висять на рахунку до слідуючого місяця. Лінь їхать за такою великою сумою. Нові депо не відкриваю, сиджу на заборі. Хай штрейкбрехери бігають по обмінкам Краще скажіть чи премію виплатили? Що клЮбним хвахівцям чекати.
alex lem написав:Ну ви більше теоретик у справі забирання готівкових долярів. 2670 добре забираються як є наміняні дрібні
Я то так, а от моя дружина - то НЕ теоретик)) Але так, я забув додати, що якщо є свої дрібні, то можна додати до кругленької суми, щоб її видали.
alex lem написав:Краще скажіть чи премію виплатили? Що клЮбним хвахівцям чекати.
Так, вже виплатили, але "обрізану")) Вже не 98 500, а 29 550! Хоч приходи/снаряди як лагали біля нас 300-100-30-0м - так і лягають далі! І, навіть, комусь там на горі пох - що у сусідній батареї двоє загинуло...
Теж сьогодні отримав дзвінок від Айбоксу. Думав зайти у Восток. Щоб не перечитувати 100 сторінок даної теми- передзвонив на гарячу лінію щоб запитати про конвертаційні депозити, основні етапи відкриття рахунків та внесення коштів. Відповідь вбила- банк не надає можливості відкриття конвертаційних депозитів, ви можете купити доллар в касі та покласти їх на депозит.
P.S. останній раз схожа ситуація була в Айбоксі, коли гаряча лінія сказала що не має можливості відключення СМС банкінгу, хоча на відділенні така можливість була. Поганий знак коли голова не знає що роблять руки, мабуть піду все таки у Приват.
Ой+ написав:Хто заскочив в цю так звану карусель три місяці взад, то ще питання що виграв. Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%? Далі буде видно.
В лютому здавали по 40.16 - це 7%. Сидіти три місяці в гривні під час війни? Ну, таке собі...