Евро:
Курс НБУ: 39.7665 грн/€
НБУ + 1%: 40.1642
Курс пумбы - 40.02, меньше чем НБУ+1%
Или просто врёт.
Я не по еврам, но евровикам может быть интересно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:03
Евро:
Курс НБУ: 39.7665 грн/€
НБУ + 1%: 40.1642
Курс пумбы - 40.02, меньше чем НБУ+1%
Или просто врёт.
Я не по еврам, но евровикам может быть интересно.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:01
mustbe Відкрив додаток пумби, депо можна тільки до 16.00 відкрити, курс не показує, пізно сказали)))
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