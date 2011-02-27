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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:03

Евро:
Курс НБУ: 39.7665 грн/€
НБУ + 1%: 40.1642

Курс пумбы - 40.02, меньше чем НБУ+1%
Или просто врёт.
Я не по еврам, но евровикам может быть интересно.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:01

mustbe Відкрив додаток пумби, депо можна тільки до 16.00 відкрити, курс не показує, пізно сказали)))
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:20

  Долар по 4 грн написав::lol: Evgeny Я уже получил и перевложился :roll:

А в каком банке? А то 30мин назад заходил по этому поводу в ПБ и ПУМБ - ни там ни там ещё не выдают.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:14

  Dollarman написав:
  Долар по 4 грн написав::lol: Evgeny Я уже получил и перевложился :roll:

А в каком банке? А то 30мин назад заходил по этому поводу в ПБ и ПУМБ - ни там ни там ещё не выдают.

Примат 16.3 выдал на карту
demichh
 
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  #<1 ... 804805806807
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