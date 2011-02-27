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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:03
Евро:
Курс НБУ: 39.7665 грн/€
НБУ + 1%: 40.1642
Курс пумбы - 40.02, меньше чем НБУ+1%
Или просто врёт.
Я не по еврам, но евровикам может быть интересно.
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mustbe
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:01
mustbe Відкрив додаток пумби, депо можна тільки до 16.00 відкрити, курс не показує, пізно сказали)))
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Housane
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:20
Долар по 4 грн написав:
:lol: Evgeny
Я уже получил и перевложился
А в каком банке? А то 30мин назад заходил по этому поводу в ПБ и ПУМБ - ни там ни там ещё не выдают.
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Dollarman
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:14
Dollarman написав: Долар по 4 грн написав:
:lol: Evgeny
Я уже получил и перевложился
А в каком банке? А то 30мин назад заходил по этому поводу в ПБ и ПУМБ - ни там ни там ещё не выдают.
Примат 16.3 выдал на карту
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demichh
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:35
А чи є Сенс в Альфі конверти класти? Чи є шанс отримати потім гривню від Фонду гарантування?
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sergia
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:47
andriy_z написав:
Теж сьогодні отримав дзвінок від Айбоксу. Думав зайти у Восток. Щоб не перечитувати 100 сторінок даної теми- передзвонив на гарячу лінію щоб запитати про конвертаційні депозити, основні етапи відкриття рахунків та внесення коштів. Відповідь вбила- банк не надає можливості відкриття конвертаційних депозитів, ви можете купити доллар в касі та покласти їх на депозит.
P.S. останній раз схожа ситуація була в Айбоксі, коли гаряча лінія сказала що не має можливості відключення СМС банкінгу, хоча на відділенні така можливість була. Поганий знак коли голова не знає що роблять руки, мабуть піду все таки у Приват.
Жадин с Айбокса , заманивают в Восток .
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:25
mustbe написав:
Евро:
Курс НБУ: 39.7665 грн/€
НБУ + 1%: 40.1642
Курс пумбы - 40.02, меньше чем НБУ+1%
Или просто врёт.
Я не по еврам, но евровикам может быть интересно.
Вчора був такий самий курс, перевірено. Доречі, звідки (невже лише з інтернет-банку?) він у таблицю потрапляє і як часто по факту?
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