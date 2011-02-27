Евро:
Курс НБУ: 39.7665 грн/€
НБУ + 1%: 40.1642
Курс пумбы - 40.02, меньше чем НБУ+1%
Или просто врёт.
Я не по еврам, но евровикам может быть интересно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:03
Евро:
Курс НБУ: 39.7665 грн/€
НБУ + 1%: 40.1642
Курс пумбы - 40.02, меньше чем НБУ+1%
Или просто врёт.
Я не по еврам, но евровикам может быть интересно.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:01
mustbe Відкрив додаток пумби, депо можна тільки до 16.00 відкрити, курс не показує, пізно сказали)))
Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:20
Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:14
Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:35
А чи є Сенс в Альфі конверти класти? Чи є шанс отримати потім гривню від Фонду гарантування?
Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:47
Жадин с Айбокса , заманивают в Восток .
Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:25
Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:38
Навіщо вам назва депо? У відділенні скажете що конвертаційний - вони в курсі що відкривати. Да лі по рахункам - достатньо одного в грн. за 100. Хоча кажуть що можна відкрити безкоштовно віртуалку і зекономити ці 100 грн. Я не вникав в цю особливість тому відкрив за 100. Валютну картку під депо вам відкриють безкоштовно. Але ви її отримаєте через пару тижнів.
Щодо внесення готівки на рахунок - воно з комісією. Однак є вихід - використати картку БВР (якщо вона у вас є) або безкоштовно відкрити її у додатку БВР (є рефка). Картка БВР це картка на балансі банку Востока. Її поповнення можливе на 100000 грн. в місяць і воно безкоштовне. З картки БВР можна зробити безкоштовний переказ на IBAN того рахунку з якого ви відкриваєте конверт. Оскільки це рахунки в одному банку - сеп іде менше хвилини. Єдиний момент якщо захочете відкрити депо на максимальну суму - наразі це 2707 USD - 100000 грн. вам не вистачить і треба буде трохи більше 400 грн. таки вносити з комісом. Втім сума комісар там вже буде не така значно. В принципі все - хіба що заявку на покупку валюти як і всю необхідну гривню треба оформити до 11 ранку. Я відкривав всі необхідні рахунки напередодні а зранку вже вносив кошти і підписував заявки. В той день зранку була повітряна тривога, яка закінчилась о 10:30. Я в той момент був під банком тому встиг. Але враховуючи що в Запоріжжі тривоги зранку достатньо часті та довгі можна й не встигнути[/quote]
В мене питання по БВР. А що його можна поповнити тільки на 100 000 в місяць? Давно ним не користувався, але, пам'ятаю, раніше такого обмеження не було.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:46
Все залежить від конкретного відділення. Касир намагалася видать 2734, але отой клерк що підходить перевірить ваш паспорт зрівняти з мордою лиця (якась дивна процедура в райфі) нагадала що в 100тис може не ввійти і їх покарають хтось зверху. А 2700 спокійно видають.
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