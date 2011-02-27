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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:25
Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.
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Сергей Пр
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:36
Сергей Пр написав:Andrew75
Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
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Andrew75
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Додано: Суб 25 бер, 2023 00:00
Andrew75 написав: Сергей Пр написав:Andrew75
Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Смысл СЭПить карту БВР?
Тогда уж проще сразу на счёт в Востоке
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emeta
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Додано: Суб 25 бер, 2023 00:03
emeta написав: Andrew75 написав: Сергей Пр написав:Andrew75
Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Смысл СЭПить карту БВР?
Тогда уж проще сразу на счёт в Востоке
Ну, приходите открывать депозит уже со 100 тыс. на БВР и быстро за минуту переводите на Восток. А так надо будет 2 раза приходить. Я так понимаю.
У меня никогда обычно не бывает на руках 100 тыс. налички.
У меня только вопрос, на что ограничение 100 тыс: на пополнение БВР налом или вообще, нельзя никак пополнить БВР больше чем на 100 тыс?
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Andrew75
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Додано: Суб 25 бер, 2023 00:21
Andrew75 написав:
Ну, приходите открывать депозит уже со 100 тыс. на БВР и быстро за минуту переводите на Восток. А так надо будет 2 раза приходить. Я так понимаю.
У меня никогда обычно не бывает на руках 100 тыс. налички.
У меня только вопрос, на что ограничение 100 тыс: на пополнение БВР налом или вообще, нельзя никак пополнить БВР больше чем на 100 тыс?
Так если уж СЭПить, почему сразу не пополнить счет в Востоке?
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emeta
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Додано: Суб 25 бер, 2023 00:26
emeta написав: Andrew75 написав:
Ну, приходите открывать депозит уже со 100 тыс. на БВР и быстро за минуту переводите на Восток. А так надо будет 2 раза приходить. Я так понимаю.
У меня никогда обычно не бывает на руках 100 тыс. налички.
У меня только вопрос, на что ограничение 100 тыс: на пополнение БВР налом или вообще, нельзя никак пополнить БВР больше чем на 100 тыс?
Так если уж СЭПить, почему сразу не пополнить счет в Востоке?
Ну, я пойду в Восток открывать депозит, у меня виртуальной карты ещё нет. Оператор её откроет, я туда засеплю деньги, они придут через несколько часов. Мне надо сидеть и ждать.
А так я прихожу с готовыми деньгами на БВР. Мне оператор открывает виртуалку, я за минуту перевожу деньги, потому что внутрибанк и открываю депозит.
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Andrew75
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