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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:25

Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:36

  Сергей Пр написав:Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.

У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:00

  Andrew75 написав:
  Сергей Пр написав:Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.

У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?


Смысл СЭПить карту БВР?
Тогда уж проще сразу на счёт в Востоке
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:03

  emeta написав:
  Andrew75 написав:
  Сергей Пр написав:Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.

У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?


Смысл СЭПить карту БВР?
Тогда уж проще сразу на счёт в Востоке

Ну, приходите открывать депозит уже со 100 тыс. на БВР и быстро за минуту переводите на Восток. А так надо будет 2 раза приходить. Я так понимаю.
У меня никогда обычно не бывает на руках 100 тыс. налички.
У меня только вопрос, на что ограничение 100 тыс: на пополнение БВР налом или вообще, нельзя никак пополнить БВР больше чем на 100 тыс?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:21

  Andrew75 написав:Ну, приходите открывать депозит уже со 100 тыс. на БВР и быстро за минуту переводите на Восток. А так надо будет 2 раза приходить. Я так понимаю.
У меня никогда обычно не бывает на руках 100 тыс. налички.
У меня только вопрос, на что ограничение 100 тыс: на пополнение БВР налом или вообще, нельзя никак пополнить БВР больше чем на 100 тыс?


Так если уж СЭПить, почему сразу не пополнить счет в Востоке?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:26

  emeta написав:
  Andrew75 написав:Ну, приходите открывать депозит уже со 100 тыс. на БВР и быстро за минуту переводите на Восток. А так надо будет 2 раза приходить. Я так понимаю.
У меня никогда обычно не бывает на руках 100 тыс. налички.
У меня только вопрос, на что ограничение 100 тыс: на пополнение БВР налом или вообще, нельзя никак пополнить БВР больше чем на 100 тыс?


Так если уж СЭПить, почему сразу не пополнить счет в Востоке?

Ну, я пойду в Восток открывать депозит, у меня виртуальной карты ещё нет. Оператор её откроет, я туда засеплю деньги, они придут через несколько часов. Мне надо сидеть и ждать.
А так я прихожу с готовыми деньгами на БВР. Мне оператор открывает виртуалку, я за минуту перевожу деньги, потому что внутрибанк и открываю депозит.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:53

Andrew75
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Я не сооветую именно налом. Просто описал свой образ действий сегодня, как рабочий быстрый вариант без комисов:). Быстрый - при условии, что к визиту в Восток уже есть БВР.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 01:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Зацікавило євро в ПУМБі. Як там відкривати в відділенні чи через додаток. Не клієнт пумбу. Підкажіть нюанси. Дякую...
ihorsic
 
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