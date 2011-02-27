Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:25

Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.