RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 806807808809>
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:25

Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.
Сергей Пр
 
Повідомлень: 25
З нами з: 09.02.23
Подякував: 19 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:36

  Сергей Пр написав:Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.

У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Andrew75
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 30.09.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:00

  Andrew75 написав:
  Сергей Пр написав:Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.

У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?


Смысл СЭПить карту БВР?
Тогда уж проще сразу на счёт в Востоке
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:03

  emeta написав:
  Andrew75 написав:
  Сергей Пр написав:Andrew75 Подтверждаю, именно так у меня сегодня в Востоке все и прошло, гладко. Открыть бесплатно через приложение карту БВР. Открыть бесплатно в отделении виртуальную гривневую карту Востока. Внести через кассу Востока без комиса 100000 на карту БВР (без комиса можно до 100000 в календарный месяц). Внести через кассу без комиса 480 грн. на виртуальную карту (без комиса можно до 30000 в календарный месяц, иначе 0,2%). Это для оплаты 0,5% за конвертацию. Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод). Открыть с виртуальной карты депо на 2707 долларов... Советую начать открывать карту БВР хотя бы за пару дней до похода в банк. И при этом идентифицироваться через Дию (если в ней есть загран),- идентификация через самостоятельное фотографирование своих доков только выбешивает, поскольку с первого раза им навряд ли подойдет.

У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?


Смысл СЭПить карту БВР?
Тогда уж проще сразу на счёт в Востоке

Ну, приходите открывать депозит уже со 100 тыс. на БВР и быстро за минуту переводите на Восток. А так надо будет 2 раза приходить. Я так понимаю.
У меня никогда обычно не бывает на руках 100 тыс. налички.
У меня только вопрос, на что ограничение 100 тыс: на пополнение БВР налом или вообще, нельзя никак пополнить БВР больше чем на 100 тыс?
Andrew75
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 30.09.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:21

  Andrew75 написав:Ну, приходите открывать депозит уже со 100 тыс. на БВР и быстро за минуту переводите на Восток. А так надо будет 2 раза приходить. Я так понимаю.
У меня никогда обычно не бывает на руках 100 тыс. налички.
У меня только вопрос, на что ограничение 100 тыс: на пополнение БВР налом или вообще, нельзя никак пополнить БВР больше чем на 100 тыс?


Так если уж СЭПить, почему сразу не пополнить счет в Востоке?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:26

  emeta написав:
  Andrew75 написав:Ну, приходите открывать депозит уже со 100 тыс. на БВР и быстро за минуту переводите на Восток. А так надо будет 2 раза приходить. Я так понимаю.
У меня никогда обычно не бывает на руках 100 тыс. налички.
У меня только вопрос, на что ограничение 100 тыс: на пополнение БВР налом или вообще, нельзя никак пополнить БВР больше чем на 100 тыс?


Так если уж СЭПить, почему сразу не пополнить счет в Востоке?

Ну, я пойду в Восток открывать депозит, у меня виртуальной карты ещё нет. Оператор её откроет, я туда засеплю деньги, они придут через несколько часов. Мне надо сидеть и ждать.
А так я прихожу с готовыми деньгами на БВР. Мне оператор открывает виртуалку, я за минуту перевожу деньги, потому что внутрибанк и открываю депозит.
Andrew75
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 30.09.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:53

Andrew75
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Я не сооветую именно налом. Просто описал свой образ действий сегодня, как рабочий быстрый вариант без комисов:). Быстрый - при условии, что к визиту в Восток уже есть БВР.
Сергей Пр
 
Повідомлень: 25
З нами з: 09.02.23
Подякував: 19 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 01:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Зацікавило євро в ПУМБі. Як там відкривати в відділенні чи через додаток. Не клієнт пумбу. Підкажіть нюанси. Дякую...
ihorsic
 
Повідомлень: 867
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 05:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А у Востока відкриття конверту можливо онлайн чи ні ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 558
З нами з: 02.09.19
Подякував: 193 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 05:53

  ihorsic написав:Зацікавило євро в ПУМБі. Як там відкривати в відділенні чи через додаток. Не клієнт пумбу. Підкажіть нюанси. Дякую...

Тільки через додаток. Там по євро курс оновлюється з великим запізненням. Але чи вдасться по такому курсу відкрити депозит не впевнений.
Djus
 
Повідомлень: 157
З нами з: 09.04.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 806807808809>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 17, 18, 19
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
180 9334
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 бер, 2023 21:43
bems654556
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 56188
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2418)
25.03.2023 05:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.