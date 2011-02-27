sergey_sryvkin написав:
В лютому здавали по 40.16 - це 7%.
Сидіти три місяці в гривні під час війни? Ну, таке собі...
Три місяці назад був грудень. Дивлюсь банки https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd 25.12.22 38,75/39,56. В моїй локації в ПОВах курс ще постійно нижчий як в банках. І це добре, бо там де він високий, проблеми гірші.
І в того хто зараз отримує після здачі в кінці грудня аж ніяк не 7%. Так само як і в того хто зараз вирішить каруселити.
Деколи може бути вигідніше і в грн сидіти, а в цілому найбільший ризик, що під час війни взагалі твої гроші десь вдалині. Я особливо в перші дні це відчув, коли якби і мав власні гроші на картках, але то термінали не працювали, то якісь ліміти.
Хоча нікого не агітую ні в який бік. Подобається крутитись, то прошу дуже.