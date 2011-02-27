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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 06:24
sergey_sryvkin написав: Ой+ написав:
Хто заскочив в цю так звану карусель три місяці взад, то ще питання що виграв. Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?
Далі буде видно.
В лютому здавали по 40.16 - це 7%.
Сидіти три місяці в гривні під час війни? Ну, таке собі...
Три місяці назад був грудень. Дивлюсь банки https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd
25.12.22 38,75/39,56. В моїй локації в ПОВах курс ще постійно нижчий як в банках. І це добре, бо там де він високий, проблеми гірші.
І в того хто зараз отримує після здачі в кінці грудня аж ніяк не 7%. Так само як і в того хто зараз вирішить каруселити.
Деколи може бути вигідніше і в грн сидіти, а в цілому найбільший ризик, що під час війни взагалі твої гроші десь вдалині. Я особливо в перші дні це відчув, коли якби і мав власні гроші на картках, але то термінали не працювали, то якісь ліміти.
Хоча нікого не агітую ні в який бік. Подобається крутитись, то прошу дуже.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 07:27
Сергей Пр написав:
Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод).
У меня сразу проходило. За один раз
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Додано: Суб 25 бер, 2023 08:00
Сергей Пр написав:Andrew75
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Я не сооветую именно налом. Просто описал свой образ действий сегодня, как рабочий быстрый вариант без комисов:). Быстрый - при условии, что к визиту в Восток уже есть БВР.
Спасибо. Но подскажите, пожалуйста, кто знает, в чем заключается лимит в 100тыс.на пополнение БВР, о котором тут писали. Нельзя БВР налом пополнить больше чем на 100 тыс или вообще никак нельзя?
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Додано: Суб 25 бер, 2023 08:13
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