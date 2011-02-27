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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 807808809810>
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 06:24

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:Хто заскочив в цю так звану карусель три місяці взад, то ще питання що виграв. Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%?
Далі буде видно.

В лютому здавали по 40.16 - це 7%.
Сидіти три місяці в гривні під час війни? Ну, таке собі...

Три місяці назад був грудень. Дивлюсь банки https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd 25.12.22 38,75/39,56. В моїй локації в ПОВах курс ще постійно нижчий як в банках. І це добре, бо там де він високий, проблеми гірші.
І в того хто зараз отримує після здачі в кінці грудня аж ніяк не 7%. Так само як і в того хто зараз вирішить каруселити.
Деколи може бути вигідніше і в грн сидіти, а в цілому найбільший ризик, що під час війни взагалі твої гроші десь вдалині. Я особливо в перші дні це відчув, коли якби і мав власні гроші на картках, але то термінали не працювали, то якісь ліміти.
Хоча нікого не агітую ні в який бік. Подобається крутитись, то прошу дуже.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 07:27

  Сергей Пр написав: Перевести без комиса через приложение 100000 с БВР на виртуальную карту (в 4 приема, ибо лимит 29999 на один перевод).


У меня сразу проходило. За один раз

Извиняюсь на поточный открытый за 100 гривен за один раз проходило
Востаннє редагувалось VLADPn в Суб 25 бер, 2023 08:20, всього редагувалось 1 раз.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 08:00

  Сергей Пр написав:Andrew75
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Я не сооветую именно налом. Просто описал свой образ действий сегодня, как рабочий быстрый вариант без комисов:). Быстрый - при условии, что к визиту в Восток уже есть БВР.

Спасибо. Но подскажите, пожалуйста, кто знает, в чем заключается лимит в 100тыс.на пополнение БВР, о котором тут писали. Нельзя БВР налом пополнить больше чем на 100 тыс или вообще никак нельзя?
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 08:23

  kreuz написав:Доречі, звідки (невже лише з інтернет-банку?) він у таблицю потрапляє і як часто по факту?

Курс пумбы в таблице обновляется раз в день, утром, по будням.
Берётся отсюда: https://www.pumb.ua/deposit/foreign_currency#rates
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 08:24

  Andrew75 написав:в чем заключается лимит в 100тыс.на пополнение БВР, о котором тут писали. Нельзя БВР налом пополнить больше чем на 100 тыс или вообще никак нельзя?

Лимит 100к - это именно про нал.
К безналу это не относится
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 08:56

  mustbe написав:
  Andrew75 написав:в чем заключается лимит в 100тыс.на пополнение БВР, о котором тут писали. Нельзя БВР налом пополнить больше чем на 100 тыс или вообще никак нельзя?

Лимит 100к - это именно про нал.
К безналу это не относится

Я не певен, колего ;). Адже нічого не вартує поповнити на БВР отой хвостик на чотириста з лишком гривень наприклад по р2р і внести усю необхідну суму СЕПом на віртуалку (або рахунок) Востока. Але чомусь спрацьовує стоп-слово "сто-тисяч". Особисто я так зрозумів що 100к це не ліміт поповнення готівкою, а ліміт саме на перекидування між БВР та карткою (рахунком) Востока всередині банку під видом СЕП. Втім можу помилятись. Мені сказали 100к і більше НІЗЗЯ - я решту через касу вже вніс беспосередньо на рахунок Востока
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 09:00

  Alien написав:Особисто я так зрозумів що 100к це не ліміт поповнення готівкою, а ліміт саме на перекидування між БВР та карткою (рахунком) Востока всередині банку під видом СЕП. Втім можу помилятись.

Почти уверен, что перевод 100500 с бобра на восток пройдёт без проблем.
Впрочем - не проверял, не было надобности.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 09:15

  Долар по 4 грн написав:demichh ПОлучал зависшие котлеты в АЙБОКСЕ в ТАСКОМБАНКЕ

Как технически?
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 09:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Спасибо всем за советы.
Andrew75
 
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