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Ой+ написав:Хто заскочив в цю так звану карусель три місяці взад, то ще питання що виграв. Чи не простіше було змінявши долари цих 3 міс не стираючи кеди сидіти в грн ОВДП чи депо і мати не 2%, а 4%? Далі буде видно.
В лютому здавали по 40.16 - це 7%. Сидіти три місяці в гривні під час війни? Ну, таке собі...
Три місяці назад був грудень. Дивлюсь банки https://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd 25.12.22 38,75/39,56. В моїй локації в ПОВах курс ще постійно нижчий як в банках. І це добре, бо там де він високий, проблеми гірші. І в того хто зараз отримує після здачі в кінці грудня аж ніяк не 7%. Так само як і в того хто зараз вирішить каруселити. Деколи може бути вигідніше і в грн сидіти, а в цілому найбільший ризик, що під час війни взагалі твої гроші десь вдалині. Я особливо в перші дні це відчув, коли якби і мав власні гроші на картках, але то термінали не працювали, то якісь ліміти. Хоча нікого не агітую ні в який бік. Подобається крутитись, то прошу дуже.
Andrew75 написав:в чем заключается лимит в 100тыс.на пополнение БВР, о котором тут писали. Нельзя БВР налом пополнить больше чем на 100 тыс или вообще никак нельзя?
Лимит 100к - это именно про нал. К безналу это не относится
Я не певен, колего . Адже нічого не вартує поповнити на БВР отой хвостик на чотириста з лишком гривень наприклад по р2р і внести усю необхідну суму СЕПом на віртуалку (або рахунок) Востока. Але чомусь спрацьовує стоп-слово "сто-тисяч". Особисто я так зрозумів що 100к це не ліміт поповнення готівкою, а ліміт саме на перекидування між БВР та карткою (рахунком) Востока всередині банку під видом СЕП. Втім можу помилятись. Мені сказали 100к і більше НІЗЗЯ - я решту через касу вже вніс беспосередньо на рахунок Востока