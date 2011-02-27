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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 09:24
2 вопроса:
1. Какие отделения каких банков, поддерживающих онлайн-метод работают в субботу в Киеве? (нужно внести гривну)
2. Есть ли в Моно ограничения на перечисления "Карта Моно—>карта/тек.счет в другом банке". Или так: есть ли в Моно комиссия при множественных таких перечислениях?
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odeshm6
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