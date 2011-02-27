RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 808809810811>
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 09:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Спасибо всем за советы.
Andrew75
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 30.09.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 09:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

2 вопроса:

1. Какие отделения каких банков, поддерживающих онлайн-метод работают в субботу в Киеве? (нужно внести гривну)

2. Есть ли в Моно ограничения на перечисления "Карта Моно—>карта/тек.счет в другом банке". Или так: есть ли в Моно комиссия при множественных таких перечислениях?
odeshm6
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 24.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 09:47

odeshm6

Точно можно завантажити в приватовский банкомат, по 100 купюр за раз і відкрити депо.
Напевно є таке і у Али

У моно за обмеження не знаю, а от за поповнення готівкою від 400 000, лютує фінмоніторинг. Ну і перерахунок на IBAN платний.
ukr0014959
 
Повідомлень: 220
З нами з: 05.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго ранку! Якщо в ПУМБі конверт депо відкривається лише через додаток то яку картку краще там оформити? Які умови обслуговування поповнення тощо.... Дякую...
ihorsic
 
Повідомлень: 869
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:20

odeshm6 Лично, с паспортом и ИПН! По удаленке нет услуги!
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 91
З нами з: 10.01.23
Подякував: 79 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:21

odeshm6 https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 91
З нами з: 10.01.23
Подякував: 79 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:23

ukr0014959 С финмоном согласен! ПО комисси на айбан счет нет комиссии, на айбан ВОСТОКА с мони перечислял, но деньги идут до 2 часов!
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 91
З нами з: 10.01.23
Подякував: 79 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:29

  Долар по 4 грн написав: на айбан ВОСТОКА с мони перечислял, но деньги идут до 2 часов!
т.к. моня=отстой
flysoulfly
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 13.01.09
Подякував: 766 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:31

  ihorsic написав:Доброго ранку! Якщо в ПУМБі конверт депо відкривається лише через додаток то яку картку краще там оформити? Які умови обслуговування поповнення тощо.... Дякую...

Все карта. Безкоштовне обслуговування. Внесення коштів безкоштовне. Вихід по сеп платний. Для відкриття картки можете використати рефку mustbе.
lara_08
 
Повідомлень: 644
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ukr0014959 написав:У моно за обмеження не знаю, а от за поповнення готівкою від 400 000, лютує фінмоніторинг. Ну і перерахунок на IBAN платний.
Трохи не так: на рахунок IBAN - якщо кошти йдуть на рахунок фізичної особи - безкоштовний, а на рахунки юр.осіб здається до 20000 грн. безкоштовно, а все що більше з комісією
Alien
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 808809810811>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 17, 18, 19
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
183 9524
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 бер, 2023 10:39
220468
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 56191
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26155
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3795)
25.03.2023 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.