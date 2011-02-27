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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 09:21
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Спасибо всем за советы.
Додано: Суб 25 бер, 2023 09:24
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
2 вопроса:
1. Какие отделения каких банков, поддерживающих онлайн-метод работают в субботу в Киеве? (нужно внести гривну)
2. Есть ли в Моно ограничения на перечисления "Карта Моно—>карта/тек.счет в другом банке". Или так: есть ли в Моно комиссия при множественных таких перечислениях?
Додано: Суб 25 бер, 2023 09:47
odeshm6
Точно можно завантажити в приватовский банкомат, по 100 купюр за раз і відкрити депо.
Напевно є таке і у Али
У моно за обмеження не знаю, а от за поповнення готівкою від 400 000, лютує фінмоніторинг. Ну і перерахунок на IBAN платний.
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:05
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Доброго ранку! Якщо в ПУМБі конверт депо відкривається лише через додаток то яку картку краще там оформити? Які умови обслуговування поповнення тощо.... Дякую...
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:21
odeshm6
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:23
ukr0014959 С финмоном согласен! ПО комисси на айбан счет нет комиссии, на айбан ВОСТОКА с мони перечислял, но деньги идут до 2 часов!
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:29
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:31
Все карта. Безкоштовне обслуговування. Внесення коштів безкоштовне. Вихід по сеп платний. Для відкриття картки можете використати рефку mustbе.
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:42
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Трохи не так: на рахунок IBAN - якщо кошти йдуть на рахунок фізичної особи - безкоштовний, а на рахунки юр.осіб здається до 20000 грн. безкоштовно, а все що більше з комісією
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