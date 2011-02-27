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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:49
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Спасибо всем за ответы
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:16
Выходные - курс стоит на месте. Ранее он всегда в пятн.и субботу поднимался на 20 коп.
Значит к апрелю карусель остановится окончательно или останутся не профи, а любители с подсчётами процентов в центах...
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