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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:49
Спасибо всем за ответы
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odeshm6
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:16
Выходные - курс стоит на месте. Ранее он всегда в пятн.и субботу поднимался на 20 коп.
Значит к апрелю карусель остановится окончательно или останутся не профи, а любители с подсчётами процентов в центах...
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:22
Сергей Пр написав:Andrew75
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Я не сооветую именно налом. Просто описал свой образ действий сегодня, как рабочий быстрый вариант без комисов:). Быстрый - при условии, что к визиту в Восток уже есть БВР.
Це кредика Сільпо? З неї за переказ власних коштів не візьмуть комісію?
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2XL
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:37
2XL написав: Сергей Пр написав:Andrew75
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Я не сооветую именно налом. Просто описал свой образ действий сегодня, как рабочий быстрый вариант без комисов:). Быстрый - при условии, что к визиту в Восток уже есть БВР.
Це кредика Сільпо? З неї за переказ власних коштів не візьмуть комісію?
не візьмуть
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lamal
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:37
ScaryBee написав: ihorsic написав:
Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃
чекаємо, бо це не діло.
сейчас маркетмейкер курса бегемот. пока он заливает всех страждущих наличкой - движения вверх не будет.
если на выхах и подрастет то ИМХО на копейки так как все знают что в понедельник бегемот опять откроет свои кассы.
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mephala
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:07
mephala написав: ScaryBee написав: ihorsic написав:
Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃
чекаємо, бо це не діло.
сейчас маркетмейкер курса бегемот. пока он заливает всех страждущих наличкой - движения вверх не будет.
если на выхах и подрастет то ИМХО на копейки так как все знают что в понедельник бегемот опять откроет свои кассы.
Уйдём с понед. к отметке 38,15?
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:11
смотря куда пойдет бегемот в понедельник. инсайда у меня нет.
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mephala
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:18
mephala написав:
смотря куда пойдет бегемот в понедельник. инсайда у меня нет.
Если и на выходные курс не сдвинулся, то последние 2 мес. он с понед. уходит только вниз. А тем более мы приближаемся всё ближе к лету. Сейчас фермеры сбросят тоже валюту.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:50
ukr0014959
у привата 200 купюр в кеш ін можна
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bems654556
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