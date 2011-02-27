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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Спасибо всем за ответы
odeshm6
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:16

Выходные - курс стоит на месте. Ранее он всегда в пятн.и субботу поднимался на 20 коп.
Значит к апрелю карусель остановится окончательно или останутся не профи, а любители с подсчётами процентов в центах... :P
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сергей Пр написав:Andrew75
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Я не сооветую именно налом. Просто описал свой образ действий сегодня, как рабочий быстрый вариант без комисов:). Быстрый - при условии, что к визиту в Восток уже есть БВР.
Це кредика Сільпо? З неї за переказ власних коштів не візьмуть комісію?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:37

  2XL написав:
Сергей Пр написав:Andrew75
У меня БВР есть давно уже. А почему Вы советуете именно налом пополнять БВР? А нельзя ли на него деньги забросить СЭПом из другого банка?
Я не сооветую именно налом. Просто описал свой образ действий сегодня, как рабочий быстрый вариант без комисов:). Быстрый - при условии, что к визиту в Восток уже есть БВР.
Це кредика Сільпо? З неї за переказ власних коштів не візьмуть комісію?

не візьмуть
lamal
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:37

  ScaryBee написав:
  ihorsic написав:Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃

чекаємо, бо це не діло.


сейчас маркетмейкер курса бегемот. пока он заливает всех страждущих наличкой - движения вверх не будет.
если на выхах и подрастет то ИМХО на копейки так как все знают что в понедельник бегемот опять откроет свои кассы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:07

  mephala написав:
  ScaryBee написав:
  ihorsic написав:Чекаємо вихідних.... Курс повинен хоч трохи підрости 😃😃😃

чекаємо, бо це не діло.


сейчас маркетмейкер курса бегемот. пока он заливает всех страждущих наличкой - движения вверх не будет.
если на выхах и подрастет то ИМХО на копейки так как все знают что в понедельник бегемот опять откроет свои кассы.

Уйдём с понед. к отметке 38,15?
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

смотря куда пойдет бегемот в понедельник. инсайда у меня нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:18

  mephala написав:смотря куда пойдет бегемот в понедельник. инсайда у меня нет.

Если и на выходные курс не сдвинулся, то последние 2 мес. он с понед. уходит только вниз. А тем более мы приближаемся всё ближе к лету. Сейчас фермеры сбросят тоже валюту.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:50

ukr0014959

у привата 200 купюр в кеш ін можна
bems654556
 
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