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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 809810811812
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Мало того що на вихідних курс не підріс так ще й на 5 коп в низ. Хоча ще є завтрашня неділя.... Поки що чекаємо панове....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 16:07

Курс буде рости - карусельщики зупинили свої активності, попит на здачу долару знижується.
Snower
 
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  #<1 ... 809810811812
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