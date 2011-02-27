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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:32
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Мало того що на вихідних курс не підріс так ще й на 5 коп в низ. Хоча ще є завтрашня неділя.... Поки що чекаємо панове....
Додано: Суб 25 бер, 2023 16:07
Курс буде рости - карусельщики зупинили свої активності, попит на здачу долару знижується.
Додано: Суб 25 бер, 2023 17:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Рости? Коли? Місяць закінчується... Пайки висять... 😃😃😃😃 Карусель буксує...
Додано: Суб 25 бер, 2023 19:42
Додано: Нед 26 бер, 2023 08:31
Додано: Нед 26 бер, 2023 08:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Отложить до осени, под депо 2,25%
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