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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:32
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Мало того що на вихідних курс не підріс так ще й на 5 коп в низ. Хоча ще є завтрашня неділя.... Поки що чекаємо панове....
Додано: Суб 25 бер, 2023 16:07
Курс буде рости - карусельщики зупинили свої активності, попит на здачу долару знижується.
Додано: Суб 25 бер, 2023 17:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Рости? Коли? Місяць закінчується... Пайки висять... 😃😃😃😃 Карусель буксує...
Додано: Суб 25 бер, 2023 19:42
Додано: Нед 26 бер, 2023 08:31
Додано: Нед 26 бер, 2023 08:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Отложить до осени, под депо 2,25%
Додано: Нед 26 бер, 2023 08:53
Перенесу це сюди...
Хто діє по-іншому?☝️
І як саме будете діяти далі?
Додано: Нед 26 бер, 2023 09:17
Успіх Я уже присмотрел грн, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо.
Додано: Нед 26 бер, 2023 09:20
У кого є досвід відкриття євроконверту в МІБ - він по завершенні терміну валюту нормально віддає?
Просто у вільному продажу в цьому банку євро велика рідкість
Додано: Нед 26 бер, 2023 09:45
Карусель начинает работать для детей.
Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец!
До конца августа начинается тема - депозиты в грн.
Курс сегодня 38,20 и как всегда с понед. ещё где то на 15 коп.вниз. Прибыль в карусели получается минимальной. А в некоторых банках уже и убыток.
Зараз переглядають цей форум: H225, Долар по 4 грн і 5 гостей
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