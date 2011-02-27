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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:32
Мало того що на вихідних курс не підріс так ще й на 5 коп в низ. Хоча ще є завтрашня неділя.... Поки що чекаємо панове....
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ihorsic
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:07
Курс буде рости - карусельщики зупинили свої активності, попит на здачу долару знижується.
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Snower
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:46
Рости? Коли? Місяць закінчується... Пайки висять... 😃😃😃😃 Карусель буксує...
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ihorsic
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:42
ihorsic написав:
Рости? Коли? Місяць закінчується... Пайки висять... 😃😃😃😃 Карусель буксує...
Следующий месяц грн. наступает на 37,80 - 38.00
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Додано: Нед 26 бер, 2023 08:35
Отложить до осени, под депо 2,25%
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Долар по 4 грн
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Додано: Нед 26 бер, 2023 08:53
Успіх написав:
Не знаю - "кожен дуркує по своєму"©))
- але для мене все просто:
Встановив для себе планку 38,50!(на здачу)
- від цієї цифри і вище - ясна річ, що продовжую каруселити(тобто, це робить моя дружина)
- якщо появиться вільна гривня, а курс буде, наприклад, 38,20 - то думаю, що розміщу гривневий депо на 3міс.(от зараз появилось трохи вільної гривні, але лише "пів котлети", то прилаштував на 1міс. на гривнедепо під 12% в а-банці)
- якщо зняла дружина долари з депо, а курс на моменті, 38,2 - то НЕ здає їх, а просто чекає моєї подальшої команди)) - як он було на початку місяця, що зняла і тримала, поки не підвищився курс до 38,55 - аж тоді знову закинула на карусель(хоч курс потім ще підвищився на 10-15копійок)
- ну, але хто ж знає наперед?))
А в кого інша стратегія - будь ласка, діліться!
Хто діє по-іншому?☝️
І як саме будете діяти далі?
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Успіх
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Додано: Нед 26 бер, 2023 09:17
Успіх
Я уже присмотрел грн, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо.
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Долар по 4 грн
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Додано: Нед 26 бер, 2023 09:20
У кого є досвід відкриття євроконверту в МІБ - він по завершенні терміну валюту нормально віддає?
Просто у вільному продажу в цьому банку євро велика рідкість
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sergii_naushenko
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Додано: Нед 26 бер, 2023 09:45
Долар по 4 грн написав:Успіх
Я уже присмотрел грн, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо.
Карусель начинает работать для детей.
Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец!
До конца августа начинается тема - депозиты в грн.
Курс сегодня 38,20 и как всегда с понед. ещё где то на 15 коп.вниз. Прибыль в карусели получается минимальной. А в некоторых банках уже и убыток.
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