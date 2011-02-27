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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 809810811812
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Мало того що на вихідних курс не підріс так ще й на 5 коп в низ. Хоча ще є завтрашня неділя.... Поки що чекаємо панове....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 16:07

Курс буде рости - карусельщики зупинили свої активності, попит на здачу долару знижується.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Рости? Коли? Місяць закінчується... Пайки висять... 😃😃😃😃 Карусель буксує...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 19:42

  ihorsic написав:Рости? Коли? Місяць закінчується... Пайки висять... 😃😃😃😃 Карусель буксує...

Следующий месяц грн. наступает на 37,80 - 38.00 :P
220468
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 08:31

  220468 написав:
  ihorsic написав:Рости? Коли? Місяць закінчується... Пайки висять... 😃😃😃😃 Карусель буксує...

Следующий месяц грн. наступает на 37,80 - 38.00 :P

что будет при курсе 37,45? кому впарить баксы которыми заливает нас Запад?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 08:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Отложить до осени, под депо 2,25%
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 08:53

Перенесу це сюди...

  Успіх написав:Не знаю - "кожен дуркує по своєму"©))
- але для мене все просто:
Встановив для себе планку 38,50!(на здачу)
- від цієї цифри і вище - ясна річ, що продовжую каруселити(тобто, це робить моя дружина)
- якщо появиться вільна гривня, а курс буде, наприклад, 38,20 - то думаю, що розміщу гривневий депо на 3міс.(от зараз появилось трохи вільної гривні, але лише "пів котлети", то прилаштував на 1міс. на гривнедепо під 12% в а-банці)
- якщо зняла дружина долари з депо, а курс на моменті, 38,2 - то НЕ здає їх, а просто чекає моєї подальшої команди)) - як он було на початку місяця, що зняла і тримала, поки не підвищився курс до 38,55 - аж тоді знову закинула на карусель(хоч курс потім ще підвищився на 10-15копійок) :) - ну, але хто ж знає наперед?))

А в кого інша стратегія - будь ласка, діліться! :)

Хто діє по-іншому?☝️
І як саме будете діяти далі?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 09:17

Успіх Я уже присмотрел грн, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо. :roll:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 09:20

У кого є досвід відкриття євроконверту в МІБ - він по завершенні терміну валюту нормально віддає?
Просто у вільному продажу в цьому банку євро велика рідкість
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 09:45

  Долар по 4 грн написав:Успіх Я уже присмотрел грн, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо. :roll:

Карусель начинает работать для детей.
Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец!
До конца августа начинается тема - депозиты в грн.
Курс сегодня 38,20 и как всегда с понед. ещё где то на 15 коп.вниз. Прибыль в карусели получается минимальной. А в некоторых банках уже и убыток.
220468
 
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