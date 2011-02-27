На сайте есть таблица по депозитам, выбирайте
https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
Вот обзор ставок на сайте Минфин
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Додано: Нед 26 бер, 2023 10:36
На сайте есть таблица по депозитам, выбирайте
https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
Вот обзор ставок на сайте Минфин
Додано: Нед 26 бер, 2023 11:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Можете тицьнути пальчиком де саме в Запоріжжі на сьогодні прийом 38.20? Щоб вам було легше шукати ось посилання на актуальні дані з Мінфіну
Та й по Кийову при бажані знайти на 15+20 коп. дорожче ваших 38.2 наразі можна
Додано: Нед 26 бер, 2023 11:32
А при чём здесь Запорожье???
А с понедельника вниз уже второй месяц
А 38,20 или 38,35 многое меняет??? Я понимаю 38,30 и хотя бы 38,80 - это какой то минимум от которого можно отталкиваться.
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