На сайте есть таблица по депозитам, выбирайте
https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
Вот обзор ставок на сайте Минфин
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 бер, 2023 10:36
На сайте есть таблица по депозитам, выбирайте
https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
Вот обзор ставок на сайте Минфин
Додано: Нед 26 бер, 2023 11:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Можете тицьнути пальчиком де саме в Запоріжжі на сьогодні прийом 38.20? Щоб вам було легше шукати ось посилання на актуальні дані з Мінфіну
Та й по Кийову при бажані знайти на 15+20 коп. дорожче ваших 38.2 наразі можна
Додано: Нед 26 бер, 2023 11:32
А при чём здесь Запорожье???
А с понедельника вниз уже второй месяц
А 38,20 или 38,35 многое меняет??? Я понимаю 38,30 и хотя бы 38,80 - это какой то минимум от которого можно отталкиваться.
Додано: Нед 26 бер, 2023 11:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Я думаю і ви і я і багато хто ще здогадується при чому Запоріжжя
Нагадаю що менше ніж два тижні тому був невеличкий ріст під кінець тижня. Так що не усе так однозначно.
Будь-який курс мало що змінює в принципі. Просто ви спочатку пишете "Курс сегодня 38,20" а потім "А 38,20 или 38,35 многое меняет???" - я просто вказав вам на невідповідність того, що ви написали раніше. Тільки й усього
Додано: Нед 26 бер, 2023 11:47
Я Вам прислал с Минфина курс 38,20, средний там написано 38,22
Или Вам надо точную сумму с центами))
Бизнес считает быстро и прибл. сразу в уме выгодно или нет. Точно до копейки - это люди старшего поколения...
Додано: Нед 26 бер, 2023 12:00
#нікомунепотрібний стає реально #нікомунепотрібним!)))
Ясненько))
Далеко від Успіху - не втекли!))) (почали приглядатись до гривнедепо)
Як і, майже, всі перевзуваються у стрибку)) - точніше - у падінні... курсу)))
✓А як же запашні/сині долярчики?))
✓А як же з ними розставатись на тривалий час?))
Але - добре, що:
✓Вірите в гривню/в завтрашній день!))
✓Вірите в ЗСУ!
✓Вірите в нашу перемогу!
п.с.
Тепер залишилась справа за малим... - прослідкувати владі, коли більшість перейде в гривню і... "захлопнути мишоловку" стрибком курсу так десь до 50-60грн!
Все просто, як апельсин!©
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Нед 26 бер, 2023 12:07
владі нічого не потрібно робити. олені самі все зроблять тільки бегемот перестане заливати готівкою всіх бажаючих. згадайте вересень 2022р. коли банки продавали валюту тільки з приносу.
Додано: Нед 26 бер, 2023 13:03
Можно каруселить и по курсу 38, кому скучно дома сидеть. Но 2700у.е. это только проезд на метро, маршрутке и кофе. Иметь реальную прибыль, то надо в 20 раз больше вложить, а такая сумма более выгодней работает в др. финансовых направлениях.
|