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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:36

  Долар по 4 грн написав:Успіх Я уже присмотрел грн, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо. :roll:

На сайте есть таблица по депозитам, выбирайте
https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1


Вот обзор ставок на сайте Минфин
https://minfin.com.ua/deposits/stats/
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 11:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  220468 написав:Курс сегодня 38,20
Можете тицьнути пальчиком де саме в Запоріжжі на сьогодні прийом 38.20? Щоб вам було легше шукати ось посилання на актуальні дані з Мінфіну https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... aporozhye/
Та й по Кийову при бажані знайти на 15+20 коп. дорожче ваших 38.2 наразі можна https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/kiev/
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 11:32

  Alien написав:
  220468 написав:Курс сегодня 38,20
Можете тицьнути пальчиком де саме в Запоріжжі на сьогодні прийом 38.20? Щоб вам було легше шукати ось посилання на актуальні дані з Мінфіну https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... aporozhye/
Та й по Кийову при бажані знайти на 15+20 коп. дорожче ваших 38.2 наразі можна https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/kiev/


А при чём здесь Запорожье???
https://minfin.com.ua/ua/currency/auction/usd/buy/kiev/
А с понедельника вниз уже второй месяц
А 38,20 или 38,35 многое меняет??? Я понимаю 38,30 и хотя бы 38,80 - это какой то минимум от которого можно отталкиваться.
220468
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 11:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  220468 написав:А при чём здесь Запорожье???
Я думаю і ви і я і багато хто ще здогадується при чому Запоріжжя ;)
  220468 написав:А с понедельника вниз уже второй месяц

Нагадаю що менше ніж два тижні тому був невеличкий ріст під кінець тижня. Так що не усе так однозначно.
  220468 написав:А 38,20 или 38,35 многое меняет???
Будь-який курс мало що змінює в принципі. Просто ви спочатку пишете "Курс сегодня 38,20" а потім "А 38,20 или 38,35 многое меняет???" - я просто вказав вам на невідповідність того, що ви написали раніше. Тільки й усього
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 11:47

  Alien написав:
  220468 написав:А при чём здесь Запорожье???
Я думаю і ви і я і багато хто ще здогадується при чому Запоріжжя ;)
  220468 написав:А с понедельника вниз уже второй месяц

Нагадаю що менше ніж два тижні тому був невеличкий ріст під кінець тижня. Так що не усе так однозначно.
  220468 написав:А 38,20 или 38,35 многое меняет???
Будь-який курс мало що змінює в принципі. Просто ви спочатку пишете "Курс сегодня 38,20" а потім "А 38,20 или 38,35 многое меняет???" - я просто вказав вам на невідповідність того, що ви написали раніше. Тільки й усього

Я Вам прислал с Минфина курс 38,20, средний там написано 38,22
Или Вам надо точную сумму с центами))
Бизнес считает быстро и прибл. сразу в уме выгодно или нет. Точно до копейки - это люди старшего поколения... :shock:
220468
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:00

#нікомунепотрібний стає реально #нікомунепотрібним!)))

Ясненько))
Далеко від Успіху - не втекли!))) (почали приглядатись до гривнедепо)
Як і, майже, всі перевзуваються у стрибку)) - точніше - у падінні... курсу)))
✓А як же запашні/сині долярчики?))
✓А як же з ними розставатись на тривалий час?))

Але - добре, що:
✓Вірите в гривню/в завтрашній день!))
✓Вірите в ЗСУ!
✓Вірите в нашу перемогу!

п.с.
Тепер залишилась справа за малим... - прослідкувати владі, коли більшість перейде в гривню і... "захлопнути мишоловку" стрибком курсу так десь до 50-60грн! :D :lol: :lol: :lol:

Все просто, як апельсин!© :mrgreen:

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:07

  Успіх написав:п.с.
Тепер залишилась справа за малим... - прослідкувати владі, коли більшість перейде в гривню і... "захлопнути мишоловку" стрибком курсу так десь до 50-60грн! :D :lol: :lol: :lol:


владі нічого не потрібно робити. олені самі все зроблять тільки бегемот перестане заливати готівкою всіх бажаючих. згадайте вересень 2022р. коли банки продавали валюту тільки з приносу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:03

  mephala написав:
  Успіх написав:п.с.
Тепер залишилась справа за малим... - прослідкувати владі, коли більшість перейде в гривню і... "захлопнути мишоловку" стрибком курсу так десь до 50-60грн! :D :lol: :lol: :lol:


владі нічого не потрібно робити. олені самі все зроблять тільки бегемот перестане заливати готівкою всіх бажаючих. згадайте вересень 2022р. коли банки продавали валюту тільки з приносу.


Можно каруселить и по курсу 38, кому скучно дома сидеть. Но 2700у.е. это только проезд на метро, маршрутке и кофе. Иметь реальную прибыль, то надо в 20 раз больше вложить, а такая сумма более выгодней работает в др. финансовых направлениях.
220468
 
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