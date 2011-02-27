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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 809810811812>
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 11:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  220468 написав:А при чём здесь Запорожье???
Я думаю і ви і я і багато хто ще здогадується при чому Запоріжжя ;)
  220468 написав:А с понедельника вниз уже второй месяц

Нагадаю що менше ніж два тижні тому був невеличкий ріст під кінець тижня. Так що не усе так однозначно.
  220468 написав:А 38,20 или 38,35 многое меняет???
Будь-який курс мало що змінює в принципі. Просто ви спочатку пишете "Курс сегодня 38,20" а потім "А 38,20 или 38,35 многое меняет???" - я просто вказав вам на невідповідність того, що ви написали раніше. Тільки й усього
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 11:47

  Alien написав:
  220468 написав:А при чём здесь Запорожье???
Я думаю і ви і я і багато хто ще здогадується при чому Запоріжжя ;)
  220468 написав:А с понедельника вниз уже второй месяц

Нагадаю що менше ніж два тижні тому був невеличкий ріст під кінець тижня. Так що не усе так однозначно.
  220468 написав:А 38,20 или 38,35 многое меняет???
Будь-який курс мало що змінює в принципі. Просто ви спочатку пишете "Курс сегодня 38,20" а потім "А 38,20 или 38,35 многое меняет???" - я просто вказав вам на невідповідність того, що ви написали раніше. Тільки й усього

Я Вам прислал с Минфина курс 38,20, средний там написано 38,22
Или Вам надо точную сумму с центами))
Бизнес считает быстро и прибл. сразу в уме выгодно или нет. Точно до копейки - это люди старшего поколения... :shock:
220468
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:00

#нікомунепотрібний стає реально #нікомунепотрібним!)))

Ясненько))
Далеко від Успіху - не втекли!))) (почали приглядатись до гривнедепо)
Як і, майже, всі перевзуваються у стрибку)) - точніше - у падінні... курсу)))
✓А як же запашні/сині долярчики?))
✓А як же з ними розставатись на тривалий час?))

Але - добре, що:
✓Вірите в гривню/в завтрашній день!))
✓Вірите в ЗСУ!
✓Вірите в нашу перемогу!

п.с.
Тепер залишилась справа за малим... - прослідкувати владі, коли більшість перейде в гривню і... "захлопнути мишоловку" стрибком курсу так десь до 50-60грн! :D :lol: :lol: :lol:

Все просто, як апельсин!© :mrgreen:

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:07

  Успіх написав:п.с.
Тепер залишилась справа за малим... - прослідкувати владі, коли більшість перейде в гривню і... "захлопнути мишоловку" стрибком курсу так десь до 50-60грн! :D :lol: :lol: :lol:


владі нічого не потрібно робити. олені самі все зроблять тільки бегемот перестане заливати готівкою всіх бажаючих. згадайте вересень 2022р. коли банки продавали валюту тільки з приносу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  220468 написав:а такая сумма более выгодней работает в др. финансовых направлениях.


Наприклад?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:28

  1finanсier написав:Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?

Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:35

  V2 написав:
  220468 написав:а такая сумма более выгодней работает в др. финансовых направлениях.


Наприклад?

Ви що хіба, не слідкуєте за тим, що пише "гігант думки" Ігор Олексійович? :shock: Ой, знов помилився звичайно ж шановний "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" :oops: ;). Ним же пропагується по весняному прекрасний "загін оленів" у гривню на тримісячні депо. Долучайтесь! На думку "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" це наразі дуже перспективний фінансовий напрямок. :mrgreen:
PS. Поки писав - агента "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" спіткала доля Ігоря Олексійовича - теж забанили. Втім людина він кмітлива, на досягнутому навряд чи зупиниться. Придивляймося уважніше до новачків! :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:28

Alien
А Ви мастак по виявленню клонів ;)
V2
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дивно читати про роздуми щодо депозитів у гривні, враховуючи скільки вже разів було її різке знецінювання.
Snower
 
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