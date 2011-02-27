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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 бер, 2023 11:46
220468 написав:
А при чём здесь Запорожье???
Я думаю і ви і я і багато хто ще здогадується при чому Запоріжжя
220468 написав:
А с понедельника вниз уже второй месяц
Нагадаю що менше ніж два тижні тому був невеличкий ріст під кінець тижня. Так що не усе так однозначно.
220468 написав:
А 38,20 или 38,35 многое меняет???
Будь-який курс мало що змінює в принципі. Просто ви спочатку пишете "Курс сегодня 38,20" а потім "А 38,20 или 38,35 многое меняет???" - я просто вказав вам на невідповідність того, що ви написали раніше. Тільки й усього
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Alien
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Додано: Нед 26 бер, 2023 11:47
Alien написав: 220468 написав:
А при чём здесь Запорожье???
Я думаю і ви і я і багато хто ще здогадується при чому Запоріжжя
220468 написав:
А с понедельника вниз уже второй месяц
Нагадаю що менше ніж два тижні тому був невеличкий ріст під кінець тижня. Так що не усе так однозначно.
220468 написав:
А 38,20 или 38,35 многое меняет???
Будь-який курс мало що змінює в принципі. Просто ви спочатку пишете "Курс сегодня 38,20" а потім "А 38,20 или 38,35 многое меняет???" - я просто вказав вам на невідповідність того, що ви написали раніше. Тільки й усього
Я Вам прислал с Минфина курс 38,20, средний там написано 38,22
Или Вам надо точную сумму с центами))
Бизнес считает быстро и прибл. сразу в уме выгодно или нет. Точно до копейки - это люди старшего поколения...
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220468
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Додано: Нед 26 бер, 2023 12:00
Ясненько))
Далеко від Успіху - не втекли!))) (почали приглядатись до гривнедепо)
Як і, майже, всі перевзуваються у стрибку)) - точніше - у падінні... курсу)))
✓А як же запашні/сині долярчики?))
✓А як же з ними розставатись на тривалий час?))
Але - добре, що:
✓Вірите в гривню/в завтрашній день!))
✓Вірите в ЗСУ!
✓Вірите в нашу перемогу!
п.с.
Тепер залишилась справа за малим... - прослідкувати владі, коли більшість перейде в гривню і... "захлопнути мишоловку" стрибком курсу так десь до 50-60грн!
Все просто, як апельсин!©
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
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Успіх
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Додано: Нед 26 бер, 2023 12:07
владі нічого не потрібно робити. олені самі все зроблять тільки бегемот перестане заливати готівкою всіх бажаючих. згадайте вересень 2022р. коли банки продавали валюту тільки з приносу.
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mephala
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Додано: Нед 26 бер, 2023 13:40
220468 написав:
а такая сумма более выгодней работает в др. финансовых направлениях.
Наприклад?
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V2
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Додано: Нед 26 бер, 2023 13:52
Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?
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1finanсier
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:28
1finanсier написав:
Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?
Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання
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Alien
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:35
V2 написав: 220468 написав:
а такая сумма более выгодней работает в др. финансовых направлениях.
Наприклад?
Ви що хіба, не слідкуєте за тим, що пише "гігант думки" Ігор Олексійович?
Ой, знов помилився звичайно ж шановний "два-два-нуль-чотири-шість-вісім"
. Ним же пропагується по весняному прекрасний "загін оленів" у гривню на тримісячні депо. Долучайтесь! На думку "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" це наразі дуже перспективний фінансовий напрямок.
PS. Поки писав - агента "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" спіткала доля Ігоря Олексійовича - теж забанили. Втім людина він кмітлива, на досягнутому навряд чи зупиниться. Придивляймося уважніше до новачків!
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:28
Alien
А Ви мастак по виявленню клонів
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:28
Дивно читати про роздуми щодо депозитів у гривні, враховуючи скільки вже разів було її різке знецінювання.
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Snower
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