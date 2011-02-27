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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 809810811812
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:36

  Alien написав:PS. Поки писав - агента "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" спіткала доля Ігоря Олексійовича - теж забанили. Втім людина він кмітлива, на досягнутому навряд чи зупиниться. Придивляймося уважніше до новачків! :wink:

Так він сам винен: навіщо було ставити ніком день народження Ігоря Олексійовича. Аж до Пасхи прийдеться тепер без І.О. тусуватись. Сорри за оф-топ
angra
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Мдя , Бог любит троицу .Три хороших оборота карусельки и ход сбавился до таких оборотов , что другие аттракционы для некоторых панов карусельщиков , становятся более интереснее . От такой разницы курсов бакса , каруселька еле крутится , голова не кружится . Ждём на осень , в дубовку лунапарк :D
Frez
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:53

  Alien написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?

Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання

Дякую за таку вичерпну відповідь. А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.
1finanсier
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