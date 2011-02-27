Так він сам винен: навіщо було ставити ніком день народження Ігоря Олексійовича. Аж до Пасхи прийдеться тепер без І.О. тусуватись. Сорри за оф-топ
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Додано: Нед 26 бер, 2023 15:36
Так він сам винен: навіщо було ставити ніком день народження Ігоря Олексійовича. Аж до Пасхи прийдеться тепер без І.О. тусуватись. Сорри за оф-топ
Додано: Нед 26 бер, 2023 15:36
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Мдя , Бог любит троицу .Три хороших оборота карусельки и ход сбавился до таких оборотов , что другие аттракционы для некоторых панов карусельщиков , становятся более интереснее . От такой разницы курсов бакса , каруселька еле крутится , голова не кружится . Ждём на осень , в дубовку лунапарк
Додано: Нед 26 бер, 2023 15:53
Дякую за таку вичерпну відповідь. А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.
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