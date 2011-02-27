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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 806807808809
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 09:20

У кого є досвід відкриття євроконверту в МІБ - він по завершенні терміну валюту нормально віддає?
Просто у вільному продажу в цьому банку євро велика рідкість
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:28

  1finanсier написав:Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?

Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:53

  Alien написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?

Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання

Дякую за таку вичерпну відповідь. А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:17

  1finanсier написав:А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.

Было чуть ранее.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:36

1finanсier
В ПУМБе заказывать надо при сумме более 2000 долларов
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:44

  FinTech написав:
  1finanсier написав:А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.

Было чуть ранее.

1finanсier, заодно гляньте й наступне після mustbe моє повідомлення на ту ж тему viewtopic.php?p=5556040#p5556040
Alien
 
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  #<1 ... 806807808809
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