|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 бер, 2023 09:20
У кого є досвід відкриття євроконверту в МІБ - він по завершенні терміну валюту нормально віддає?
Просто у вільному продажу в цьому банку євро велика рідкість
-
sergii_naushenko
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 06.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 бер, 2023 13:52
Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 бер, 2023 14:28
1finanсier написав:
Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?
Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1667
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 26 бер, 2023 15:53
Alien написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?
Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання
Дякую за таку вичерпну відповідь. А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 бер, 2023 16:17
1finanсier написав:
А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.
Было чуть ранее
.
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 бер, 2023 16:36
1finanсier
В ПУМБе заказывать надо при сумме более 2000 долларов
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38668
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3723 раз.
- Подякували: 11928 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Нед 26 бер, 2023 16:44
FinTech написав: 1finanсier написав:
А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.
Было чуть ранее
.
1finanсier, заодно гляньте й наступне після mustbe моє повідомлення на ту ж тему viewtopic.php?p=5556040#p5556040
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1667
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|278
|12879
|
Нед 26 бер, 2023 15:43
THB
|
|77
|56208
|
|
|5
|26162
|
|