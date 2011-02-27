У кого є досвід відкриття євроконверту в МІБ - він по завершенні терміну валюту нормально віддає?
Просто у вільному продажу в цьому банку євро велика рідкість
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Додано: Нед 26 бер, 2023 09:20
У кого є досвід відкриття євроконверту в МІБ - він по завершенні терміну валюту нормально віддає?
Просто у вільному продажу в цьому банку євро велика рідкість
Додано: Нед 26 бер, 2023 13:52
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?
Додано: Нед 26 бер, 2023 14:28
Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання
Додано: Нед 26 бер, 2023 15:53
Дякую за таку вичерпну відповідь. А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.
Додано: Нед 26 бер, 2023 16:17
Было чуть ранее.
Додано: Нед 26 бер, 2023 16:44
1finanсier, заодно гляньте й наступне після mustbe моє повідомлення на ту ж тему viewtopic.php?p=5556040#p5556040
Додано: Нед 26 бер, 2023 22:17
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Хто працює з банком 3/4? Що він з себе представляє? В таблиці сказано що видає по 2698$ так можна відкрити саме в цій сумі?
Додано: Пон 27 бер, 2023 09:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
ПУМБ євро - 40,49.
Додано: Пон 27 бер, 2023 09:51
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А по 3/4 у нас тиша 😃😃😃 невже ніхто не каруселити там???
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