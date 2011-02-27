RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 807808809810>
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 09:20

У кого є досвід відкриття євроконверту в МІБ - він по завершенні терміну валюту нормально віддає?
Просто у вільному продажу в цьому банку євро велика рідкість
sergii_naushenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 06.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 561
З нами з: 02.09.19
Подякував: 194 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:28

  1finanсier написав:Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?

Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання
Alien
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:53

  Alien написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть процедуру забирання депозитних долярчиків з ПУМБу? Чи потрібно замовляти? Де замовляти (чат/горячка/відділення)?
Відразу в касу йти, чи спочатку до операціониста? Може ще якійсь ньюанси?

Замовляти можна - дзвінком на гарячку або в чаті у мессенджері. Втім сама гарячка каже що замовляти не обов'язково - валюта у відділеннях є майже завжди. Втім заявку приймає. Замовити можна сьогодні на післязавтра, але заявку треба лишити до обіду. Акщо не вклались то заявку примуть на після-після-завтра.
Я першого разу замовляв, але оскільки кошти були потрібні зранку, а замовлення було на 14 годину - пішов у відділення о 10й - долари в касі були - без проблем видали, про заявку навіть не питали.
Йти треба одразу з карткою до каси. На картці про всяк випадок перевірте ліміт зняття готівки - він у ПУМБі встановлюється у USD - щоб він був вище ніж сума вашого вкладу до отримання

Дякую за таку вичерпну відповідь. А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 561
З нами з: 02.09.19
Подякував: 194 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:17

  1finanсier написав:А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.

Было чуть ранее.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:36

1finanсier
В ПУМБе заказывать надо при сумме более 2000 долларов
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38668
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3723 раз.
Подякували: 11929 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 16:44

  FinTech написав:
  1finanсier написав:А заодно - випадково не мали справи ще й з Востоком? Як туди правильно заходити для конвертів? Чи може хтось з форумчан дасть відповідь.

Было чуть ранее.

1finanсier, заодно гляньте й наступне після mustbe моє повідомлення на ту ж тему viewtopic.php?p=5556040#p5556040
Alien
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 22:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хто працює з банком 3/4? Що він з себе представляє? В таблиці сказано що видає по 2698$ так можна відкрити саме в цій сумі?
ihorsic
 
Повідомлень: 879
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 09:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ПУМБ євро - 40,49.
V2
4
 
Повідомлень: 7848
З нами з: 03.07.09
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 09:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А по 3/4 у нас тиша 😃😃😃 невже ніхто не каруселити там???
ihorsic
 
Повідомлень: 879
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 807808809810>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 28, 29, 30
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 01:10
290 14098
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 10:16
FinTech
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 56222
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1708)
27.03.2023 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.