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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:04

конверт у ТАСі

Підкажіть умови конверта у ТАСі, бо через коротку назву банку пошук не фільтрує попередніх дописів
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:24

  Evgeny написав:1finanсier
В ПУМБе заказывать надо при сумме более 2000 долларов

моє відділення каже, що не потрібно ніякі суми замовляти :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:28

  zvirobiy написав:Підкажіть умови конверта у ТАСі, бо через коротку назву банку пошук не фільтрує попередніх дописів

В табличке https://mustbe.ml/tables/club100k/.
Тас офлайн и онлайн.
Онлайн - по курсу банка, без комиссий.
Офлайн - по курсу НБУ+1%, 0.5% комис за покупку, комис 600грн при открытии на 3мес (при открытии на больший срок - меньше)
Офлайн на сегодня выгоднее, можно открыть на большую сумму.
FinTech
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