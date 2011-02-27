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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:04
конверт у ТАСі
Підкажіть умови конверта у ТАСі, бо через коротку назву банку пошук не фільтрує попередніх дописів
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:24
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:28
В табличке
Тас офлайн и онлайн.
Онлайн - по курсу банка, без комиссий.
Офлайн - по курсу НБУ+1%, 0.5% комис за покупку, комис 600грн при открытии на 3мес (при открытии на больший срок - меньше)
Офлайн на сегодня выгоднее, можно открыть на большую сумму.
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