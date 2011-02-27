Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
zvirobiy написав:Підкажіть умови конверта у ТАСі, бо через коротку назву банку пошук не фільтрує попередніх дописів
В табличке https://mustbe.ml/tables/club100k/. Тас офлайн и онлайн. Онлайн - по курсу банка, без комиссий. Офлайн - по курсу НБУ+1%, 0.5% комис за покупку, комис 600грн при открытии на 3мес (при открытии на больший срок - меньше) Офлайн на сегодня выгоднее, можно открыть на большую сумму.