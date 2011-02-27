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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:04
конверт у ТАСі
Підкажіть умови конверта у ТАСі, бо через коротку назву банку пошук не фільтрує попередніх дописів
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:24
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:28
В табличке
Тас офлайн и онлайн.
Онлайн - по курсу банка, без комиссий.
Офлайн - по курсу НБУ+1%, 0.5% комис за покупку, комис 600грн при открытии на 3мес (при открытии на больший срок - меньше)
Офлайн на сегодня выгоднее, можно открыть на большую сумму.
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:44
Про 3/4 обсуждалось здесь.
Согласно таблицы: открытие на 2707, комис за снятие 0,5%.
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:49
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
По Востоку, казали що поповнення картки БВР обмежено 100к. Але це стосується тільки готівки, безготівкове обмеження 399к. ГЛ каже, це так?
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:54
Додано: Пон 27 бер, 2023 12:29
по опыту как повезет, в основном есть, но бывает и нет, инкассация у них во второй половине дня. Вообще это бессмысленная тема обсосаная здесь млн раз, за пару р.д. обращаетесь в любой банк и резервируете сумму если нету желания тупо тратить время оббивать отделения на удачу
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