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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:04

конверт у ТАСі

Підкажіть умови конверта у ТАСі, бо через коротку назву банку пошук не фільтрує попередніх дописів
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:24

  Evgeny написав:1finanсier
В ПУМБе заказывать надо при сумме более 2000 долларов

моє відділення каже, що не потрібно ніякі суми замовляти :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:28

  zvirobiy написав:Підкажіть умови конверта у ТАСі, бо через коротку назву банку пошук не фільтрує попередніх дописів

В табличке https://mustbe.ml/tables/club100k/.
Тас офлайн и онлайн.
Онлайн - по курсу банка, без комиссий.
Офлайн - по курсу НБУ+1%, 0.5% комис за покупку, комис 600грн при открытии на 3мес (при открытии на больший срок - меньше)
Офлайн на сегодня выгоднее, можно открыть на большую сумму.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:44

  ihorsic написав:Хто працює з банком 3/4? Що він з себе представляє? В таблиці сказано що видає по 2698$ так можна відкрити саме в цій сумі?

Про 3/4 обсуждалось здесь.
Согласно таблицы: открытие на 2707, комис за снятие 0,5%.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

По Востоку, казали що поповнення картки БВР обмежено 100к. Але це стосується тільки готівки, безготівкове обмеження 399к. ГЛ каже, це так?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:54

  2XL написав:По Востоку, казали що поповнення картки БВР обмежено 100к. Але це стосується тільки готівки, безготівкове обмеження 399к. ГЛ каже, це так?

Так
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:29

  nickvp написав:
  Evgeny написав:1finanсier
В ПУМБе заказывать надо при сумме более 2000 долларов

моє відділення каже, що не потрібно ніякі суми замовляти :mrgreen:

по опыту как повезет, в основном есть, но бывает и нет, инкассация у них во второй половине дня. Вообще это бессмысленная тема обсосаная здесь млн раз, за пару р.д. обращаетесь в любой банк и резервируете сумму если нету желания тупо тратить время оббивать отделения на удачу
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:45

Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кстати по поводу Айбокса - сегодня в ПБ вывели в телефонном режиме на карту. Даже идти не нужно!
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:21

  Dollarman написав:Кстати по поводу Айбокса - сегодня в ПБ вывели в телефонном режиме на карту. Даже идти не нужно!

навіщо вони на карті ПБ, особливо якщо там більше 100К?

а мені навіть подзвонили з відділення айбокса, повідомили що почалися виплати. Вперше таке. Яке чудове обслуговування (було)!
Востаннє редагувалось ScaryBee в Пон 27 бер, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
ScaryBee
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