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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:23

  Economist написав:Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба.

вона завжди була в клубі для кількості.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 15:26

  ScaryBee написав:
  Economist написав:Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба.

вона завжди була в клубі для кількості.

Она в одно время была актуальной, еще в клубе 50к (авг-сент).
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:19

  Economist написав:Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:39

Не сочтите за флуд, я всего 1 сообщение, кртако размещу.
viewtopic.php?p=5558812#p5558812
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:12

Alien, FinTech - дякую панове ) + у карму )
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:18

Злые языки говорят, что есть один банк, где условия "еще лучше", чем в Идея.
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:30

  FinTech написав:Злые языки говорят, что есть один банк, где условия "еще лучше", чем в Идея.


Уже не первый раз такая фраза тут проскальзывает. Но "имя" сторого хранят в тайне.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:34

  flysoulfly написав:
  Economist написав:Идея-банк уже дает -6%. Пора ее вычеркнуть из клуба.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)

за 36,93 так і бути, мотлох здам. Може ще за +,5% подумаю... Тільки заради мотлоху.
ScaryBee
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