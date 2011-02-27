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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 бер, 2023 14:23
Economist написав:
Идея-банк уже дает -6%
. Пора ее вычеркнуть из клуба.
вона завжди була в клубі для кількості.
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ScaryBee
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Додано: Пон 27 бер, 2023 15:26
ScaryBee написав: Economist написав:
Идея-банк уже дает -6%
. Пора ее вычеркнуть из клуба.
вона завжди була в клубі для кількості.
Она в одно время была актуальной, еще в клубе 50к (авг-сент).
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:19
Economist написав:
Идея-банк уже дает -6%
. Пора ее вычеркнуть из клуба.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:39
Не сочтите за флуд, я всего 1 сообщение, кртако размещу.viewtopic.php?p=5558812#p5558812
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:12
Alien, FinTech - дякую панове ) + у карму )
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:18
Злые языки говорят, что есть один банк, где условия "еще лучше", чем в Идея.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:30
FinTech написав:
Злые языки говорят, что есть один банк, где условия "еще лучше", чем в Идея.
Уже не первый раз такая фраза тут проскальзывает. Но "имя" сторого хранят в тайне.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:34
flysoulfly написав: Economist написав:
Идея-банк уже дает -6%
. Пора ее вычеркнуть из клуба.
а если условно сегодня в полночь ИДЕЯ отменит свою конскую комиссию, а?
(" с̶б̶ы̶л̶а̶с̶ь̶(̶?̶)̶ ̶ ̶ мечта ИДЕота"©)
за 36,93 так і бути, мотлох здам. Може ще за +,5% подумаю... Тільки заради мотлоху.
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ScaryBee
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:42
ScaryBee написав: Dollarman написав:
Кстати по поводу Айбокса - сегодня в ПБ вывели в телефонном режиме на карту. Даже идти не нужно!
навіщо вони на карті ПБ, особливо якщо там більше 100К?
а мені навіть подзвонили з відділення айбокса, повідомили що почалися виплати. Вперше таке. Яке чудове обслуговування (було)!
Для того щоб або зняти готівку, або відкрити депозит. У мене до 100к:)
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Dollarman
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Додано: Пон 27 бер, 2023 21:02
ScaryBee написав:
а мені навіть подзвонили з відділення айбокса, повідомили що почалися виплати. Вперше таке. Яке чудове обслуговування (було)!
Вони зараз всі визвонюють, мені з МЕГА дзвонили.
Це тільки втішає, бо однаково грошам до місяця марний простой.
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Goodman
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