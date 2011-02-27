Что-ж господа, судя по тому что происходит на валютном рынке карусель делает последние обороты - медленно
и предательски скрепя.
А жаль...
Это замечательный был аттракцион...)))
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:19
Что-ж господа, судя по тому что происходит на валютном рынке карусель делает последние обороты - медленно
и предательски скрепя.
А жаль...
Это замечательный был аттракцион...)))
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:42
Думаю частично уйти с карусели в ОВДП. В гривну,- поскольку я так понял, валютные ОВДП для обычных людей недоступны? И процент по ним выше (не облагается налогом), чем по депозитам ... Может быть, есть ссылка на такую же толковую таблицу по теме ОВДП, и на форум? Чтобы здесь не офтопить. В частности, какой самый оптимальный вариант приобретения (военные ОВДП? Через Дию?..)
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:52
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 28 бер, 2023 08:59
Дивно якось у МІБ курс євро для конвертодепо формується:
на 27.03 курс НБУ 39,30 курс депо 40,02
на 28.03 курс НБУ 39,38 курс депо 39,98
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