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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 810811812813>
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:19

Что-ж господа, судя по тому что происходит на валютном рынке карусель делает последние обороты - медленно
и предательски скрепя.
А жаль...
Это замечательный был аттракцион...)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:42

Думаю частично уйти с карусели в ОВДП. В гривну,- поскольку я так понял, валютные ОВДП для обычных людей недоступны? И процент по ним выше (не облагается налогом), чем по депозитам :roll: ... Может быть, есть ссылка на такую же толковую таблицу по теме ОВДП, и на форум? Чтобы здесь не офтопить. В частности, какой самый оптимальный вариант приобретения (военные ОВДП? Через Дию?..)
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ринок ОВДП
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:28

Спасибо, карусель, нам было весело.. :(

Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:59

Дивно якось у МІБ курс євро для конвертодепо формується:
на 27.03 курс НБУ 39,30 курс депо 40,02
на 28.03 курс НБУ 39,38 курс депо 39,98
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ну шо тут по 38.00 еще находятся наивные менялы которым можно впарить баксы?
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

НБУ печатать гривну в бюджет запретили американцы, теперь печатать будут только на выкуп неимоверных потоков баксов типо в резервы, вряд ли будут выкупать дороже официального курса, а там еще и его понизят :wink:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Приймають вже по 37,8 (Київ, Гарант). ОТР, КредиАгриколь, РВС, Пиреус, Кредобанк і Правекс тепер теж в прольоті - конвертаційний курс вище, чим можна просто купити в обмінниках.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:54

  kuzmich написав:
  nickvp написав:
  Evgeny написав:1finanсier
В ПУМБе заказывать надо при сумме более 2000 долларов

моє відділення каже, що не потрібно ніякі суми замовляти :mrgreen:

по опыту как повезет, в основном есть, но бывает и нет, инкассация у них во второй половине дня. Вообще это бессмысленная тема обсосаная здесь млн раз, за пару р.д. обращаетесь в любой банк и резервируете сумму если нету желания тупо тратить время оббивать отделения на удачу

Та не треба узагальнювати. У нормальному відденні ПУМБ замовляти нічого не потрібно. Еквівалент 100к вам видадуть
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

18% ставка годовых.Сумма депозита - 100 000,00 грн., срок 3 месяца
Доход до оплаты налогов + 4 537,00 грн
Налог на доход (18%)
- 817,00 грн
Военный сбор (1,5%)
- 68,00 грн
Итоговый доход депозита за вычетом налогов
3 652,00 грн.
Какие карусели????
Долар по 4 грн
 
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