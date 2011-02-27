Что-ж господа, судя по тому что происходит на валютном рынке карусель делает последние обороты - медленно
и предательски скрепя.
А жаль...
Это замечательный был аттракцион...)))
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:19
Что-ж господа, судя по тому что происходит на валютном рынке карусель делает последние обороты - медленно
и предательски скрепя.
А жаль...
Это замечательный был аттракцион...)))
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:42
Думаю частично уйти с карусели в ОВДП. В гривну,- поскольку я так понял, валютные ОВДП для обычных людей недоступны? И процент по ним выше (не облагается налогом), чем по депозитам ... Может быть, есть ссылка на такую же толковую таблицу по теме ОВДП, и на форум? Чтобы здесь не офтопить. В частности, какой самый оптимальный вариант приобретения (военные ОВДП? Через Дию?..)
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:52
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 28 бер, 2023 08:59
Дивно якось у МІБ курс євро для конвертодепо формується:
на 27.03 курс НБУ 39,30 курс депо 40,02
на 28.03 курс НБУ 39,38 курс депо 39,98
Додано: Вів 28 бер, 2023 09:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
ну шо тут по 38.00 еще находятся наивные менялы которым можно впарить баксы?
Додано: Вів 28 бер, 2023 09:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
НБУ печатать гривну в бюджет запретили американцы, теперь печатать будут только на выкуп неимоверных потоков баксов типо в резервы, вряд ли будут выкупать дороже официального курса, а там еще и его понизят
Додано: Вів 28 бер, 2023 09:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Приймають вже по 37,8 (Київ, Гарант). ОТР, КредиАгриколь, РВС, Пиреус, Кредобанк і Правекс тепер теж в прольоті - конвертаційний курс вище, чим можна просто купити в обмінниках.
Додано: Вів 28 бер, 2023 09:54
Та не треба узагальнювати. У нормальному відденні ПУМБ замовляти нічого не потрібно. Еквівалент 100к вам видадуть
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:21
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
18% ставка годовых.Сумма депозита - 100 000,00 грн., срок 3 месяца
Доход до оплаты налогов + 4 537,00 грн
Налог на доход (18%)
- 817,00 грн
Военный сбор (1,5%)
- 68,00 грн
Итоговый доход депозита за вычетом налогов
3 652,00 грн.
Какие карусели????
|