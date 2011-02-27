какой гривни курс через 3 месяца????
смысл карусели - она валютная .
т.е. это, как минимум, хэдж
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:33
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Який депозит у гривні на 3 міс? Я вже тримав 50 000 у Приваті під гарні проценти (доречи тоді теж десь 18 процентів). Тоді курс долару був 8 грн, це було 6000 доларів в еквіваленті. Раптово курс стрибнув до 24 і моїх 6000 перетворилося у 2000. Оце був класний заробіток! Зараз ситуація бульш стабільна? Економіка працює? Курс долару тримається лише тому, що нам дають гроші і поки що у населення нема паніки. Тому питання девальвації лише питання часу. Може день, може місяць, може півроку.
Востаннє редагувалось Snower в Вів 28 бер, 2023 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:44
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Точно не день, не місяць, і дуже імовірно, що не півроку. Не нагнітайте.
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:47
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Та ніхто не нанітає - ви вільні люди і маєте право на будь-які дурниці)
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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