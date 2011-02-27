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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:33
Долар по 4 грн написав:
18% ставка годовых.Сумма депозита - 100 000,00 грн., срок 3 месяца
Какие карусели????
какой гривни курс через 3 месяца???? смысл карусели
- она валютная
.
т.е. это, как минимум, хэдж
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:36
Долар по 4 грн
Какой банк дает 18 % годовых на 3-месячный депозит?
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Navegantes
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:43
Який депозит у гривні на 3 міс? Я вже тримав 50 000 у Приваті під гарні проценти (доречи тоді теж десь 18 процентів). Тоді курс долару був 8 грн, це було 6000 доларів в еквіваленті. Раптово курс стрибнув до 24 і моїх 6000 перетворилося у 2000. Оце був класний заробіток! Зараз ситуація бульш стабільна? Економіка працює? Курс долару тримається лише тому, що нам дають гроші і поки що у населення нема паніки. Тому питання девальвації лише питання часу. Може день, може місяць, може півроку.
Востаннє редагувалось Snower
в Вів 28 бер, 2023 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Snower
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:44
Snower написав:
долару був 8 грн, це було 6000 доларів в еквіваленті. Раптово курс стрибнув до 24 і моїх 6000 перетворилося у 2000. Оце був класний заробіток! Зараз ситуація бульш стабільна? Економіка працює? Курс долару тримається лише тому, що нам дають гроші і поки що у населення нема паніки. Тому питання девальвації лише питання часу. Може день, може місяць, може півроку.
Точно не день, не місяць, і дуже імовірно, що не півроку. Не нагнітайте.
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alter
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:47
Та ніхто не нанітає - ви вільні люди і маєте право на будь-які дурниці)
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Snower
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54
Snower написав:
Раптово курс стрибнув до 24 і моїх 6000 перетворилося у 2000.
справедливости ради стоит сказать, что рост с 8 до 24 был не то чтобы сразу, а больше чем за год. но если это было неразрывное депо на год или больше, то попадалово и никуда не денешься
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flex123
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:01
Долар по 4 грн написав:
18% ставка годовых.Сумма депозита - 100 000,00 грн., срок 3 месяца
Доход до оплаты налогов + 4 537,00 грн
Налог на доход (18%)
- 817,00 грн
Военный сбор (1,5%)
- 68,00 грн
Итоговый доход депозита за вычетом налогов
3 652,00 грн.
Какие карусели????
Та даже на 3~хдневном у Аллы, те же 100к. интереснее держать
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mihasik
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:15
Долар по 4 грн написав:
18% ставка годовых.Сумма депозита - 100 000,00 грн., срок 3 месяца
Доход до оплаты налогов + 4 537,00 грн
Налог на доход (18%)
- 817,00 грн
Военный сбор (1,5%)
- 68,00 грн
Итоговый доход депозита за вычетом налогов
3 652,00 грн.
Какие карусели????
В Аккорде уже 19% на 3мес.
Но Вам с таким в Теребеньки.
Карусель берет паузу, но еще не умерла😀
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FinTech
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:18
FinTech написав:
В Аккорде уже 19% на 3мес.
Більшість банків, які луснули, пропонували перед ліквідацією аномально високі відсотки. Варто задуматись.
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Economist
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:19
Долар по 4 грн написав:
18% ставка годовых.
Какие карусели????
Если через 3 месяца курс 39.3 вы ничего не теряете, если ниже вы в профите, выше в убытке
100000 можно и рискнуть, хотя ЮнексБанк не вызывает доверия так как упоминался в компании с Айбоксом и др.
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angra
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