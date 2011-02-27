В Моторе конверт на 3 мес это Накопительный срочный депо под 0.2%, вместо 0.5%
Если это кому то ещё интересно
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В Моторе конверт на 3 мес это Накопительный срочный депо под 0.2%, вместо 0.5%
Если это кому то ещё интересно
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:34
emeta Ви таки мали рішучість занести "кАклЄту" в Мотор? Чи тільки "помацали" банк?
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:06
Стремно, а если доллар скаканёт?
Вы вероятный минус не учитываете
Это падение происходит по 10коп в день
А когда рост ажиотажный может быть и +1грн в день, что и снять не успеете , не говоря уже о переобувке
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:20
Kostya777 Я же не говорю о том что все баксы перевести в грн., есть свободные 300к грн., вложусь в депо в нац валюте, те активы которые в зеленых в этой операции не учавствуют! Диверсификация моего "мелкого" бизнеса в этом сектре!
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:24
Если вы о свободной гривневой массе, то я бы тоже положил на депо, но с разрывом в любой момент
До шухера бы подержал, глядишь и до 37 упадём)
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:26
Kostya777 Более чем уверен что до октября с курсом доллара будет голяк! Постоянное снижение, учитывая вливания и МВФ и других партнеров! Мое видение трехмесячные депо в грн. Дальнейшее обсуждение в Теребеньках, прощу прощения у тех кто считал мои сообщения флудом!
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:28
Можно рискнуть и успеть заработать перед смертью банки. Я так в VAB вкладывался под ~25% на 3 месяца, еле успел вынести все с него за месяц до ВА. Но насчет аномально высоких ставок полностью согласен, это верный признак серьезных проблем в банке, поэтому он пылесосит по максимуму деньги
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:49
kuzmich Ну не играете же Вы на последние? Есть не дополученная прибыль, на моей жизни уже пережито 4 банка с ВА, но общий БАЛАНС то все равно гораздо более прибыльный, да согласен, не понятно что нами движет - жадность, расчет, адреналин, но делают свое дело. А если сидеть и бояться всего то ездить на общественном транспорте и пиво пить из ПЭТ бутылки, а не виски!
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:49
Я перепрошую а яка це аномально висока ставка обговорюється? 19% річних? Це по вашому аномально? Та НБУ усіма фібрами своєї загадкової душі намагається з минулого літа стимулювати банки щоб вони залучали гривню на подовше і подорожче, а вони все ніяк. Тому аномальною я ще розумію можна назвати ставку 30%, а все що менше 25% це взагалі-то "ставка яка не дотягує навіть до ставки рефінансування НБУ" - офіційно встановленого маркера відносно-чесної вартості національної валюти - гривні
Востаннє редагувалось Alien в Вів 28 бер, 2023 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Долар по 4 грн і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|