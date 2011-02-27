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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 812813814815
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:34

emeta Ви таки мали рішучість занести "кАклЄту" в Мотор? Чи тільки "помацали" банк?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:06

  Долар по 4 грн написав:18% ставка годовых.Сумма депозита - 100 000,00 грн., срок 3 месяца
Доход до оплаты налогов + 4 537,00 грн
Налог на доход (18%)
- 817,00 грн
Военный сбор (1,5%)
- 68,00 грн
Итоговый доход депозита за вычетом налогов
3 652,00 грн.
Какие карусели????


Стремно, а если доллар скаканёт?
Вы вероятный минус не учитываете
Это падение происходит по 10коп в день
А когда рост ажиотажный может быть и +1грн в день, что и снять не успеете , не говоря уже о переобувке
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:20

Kostya777 Я же не говорю о том что все баксы перевести в грн., есть свободные 300к грн., вложусь в депо в нац валюте, те активы которые в зеленых в этой операции не учавствуют! 8) Диверсификация моего "мелкого" бизнеса в этом сектре! :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:24

  Долар по 4 грн написав:Kostya777 Я же не говорю о том что все баксы перевести в грн., есть свободные 300к грн., вложусь в депо в нац валюте, те активы которые в зеленых в этой операции не учавствуют! 8) Диверсификация моего "мелкого" бизнеса в этом сектре! :mrgreen:


Если вы о свободной гривневой массе, то я бы тоже положил на депо, но с разрывом в любой момент
До шухера бы подержал, глядишь и до 37 упадём)
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:26

Kostya777 Более чем уверен что до октября с курсом доллара будет голяк! Постоянное снижение, учитывая вливания и МВФ и других партнеров! :roll: Мое видение трехмесячные депо в грн. Дальнейшее обсуждение в Теребеньках, прощу прощения у тех кто считал мои сообщения флудом! :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:28

  Economist написав:
  FinTech написав:В Аккорде уже 19% на 3мес.


Більшість банків, які луснули, пропонували перед ліквідацією аномально високі відсотки. Варто задуматись.

Можно рискнуть и успеть заработать перед смертью банки. Я так в VAB вкладывался под ~25% на 3 месяца, еле успел вынести все с него за месяц до ВА. Но насчет аномально высоких ставок полностью согласен, это верный признак серьезных проблем в банке, поэтому он пылесосит по максимуму деньги
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:49

kuzmich Ну не играете же Вы на последние? Есть не дополученная прибыль, на моей жизни уже пережито 4 банка с ВА, но общий БАЛАНС то все равно гораздо более прибыльный, да согласен, не понятно что нами движет - жадность, расчет, адреналин, но делают свое дело. :mrgreen: :wink: :!: А если сидеть и бояться всего то ездить на общественном транспорте и пиво пить из ПЭТ бутылки, а не виски! :P
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:49

  kuzmich написав:
  Economist написав:
  FinTech написав:В Аккорде уже 19% на 3мес.


Більшість банків, які луснули, пропонували перед ліквідацією аномально високі відсотки. Варто задуматись.

Можно рискнуть и успеть заработать перед смертью банки. Я так в VAB вкладывался под ~25% на 3 месяца, еле успел вынести все с него за месяц до ВА. Но насчет аномально высоких ставок полностью согласен, это верный признак серьезных проблем в банке, поэтому он пылесосит по максимуму деньги

Я перепрошую а яка це аномально висока ставка обговорюється? 19% річних? Це по вашому аномально? Та НБУ усіма фібрами своєї загадкової душі намагається з минулого літа стимулювати банки щоб вони залучали гривню на подовше і подорожче, а вони все ніяк. Тому аномальною я ще розумію можна назвати ставку 30%, а все що менше 25% це взагалі-то "ставка яка не дотягує навіть до ставки рефінансування НБУ" - офіційно встановленого маркера відносно-чесної вартості національної валюти - гривні
Востаннє редагувалось Alien в Вів 28 бер, 2023 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 15:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alien написав:к. Тому аномальною я ще розумію можна назвати ставку 30%, а все що менше 25% це взагалі-то "ставка яка не дотягує навіть до ставки рефінансування НБУ"


Це такі ж "хотєлки" вкладників, які і курс 40+ для фанатів валютного атракціону. І там, і там є свої аргументи (ставка НБУ, знищення економіки), але реальність по банківській системі інша.
Economist
 
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