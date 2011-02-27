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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 814815816817>
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:34

походу, таки в Альянсе стала и премия 700+ грн, а не 300+ грн
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:39

Всех поздравляю с закрытием высокого сезона )))))
Что ж, это была хорошая возможность заработать кто смог ей воспользоваться. Теперь все вернется к классике, депозиты в гривне, депозиты в валюте, облигации.

Жаль что 3 месяца придется бегать собирать валюту. Но оно того стоило. Думаю не все банки переживут отток вкладчиков и парочка банков приляжет набок.
Востаннє редагувалось Evgeny в Вів 28 бер, 2023 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:39

  flysoulfly написав:походу, таки в Альянсе стала и премия 700+ грн, а не 300+ грн

Размер премии зависит от валюты депо
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:39

  Economist написав:Це такі ж "хотєлки" вкладників, які і курс 40+ для фанатів валютного атракціону..
про "хотєлки вкладників" - официальный курс около 40 Михайло Кухар называл наиболее обоснованным на период с весны-начала лета 2023.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:41

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:походу, таки в Альянсе стала и премия 700+ грн, а не 300+ грн

Размер премии зависит от валюты депо
всмысле - 700+ это только для гривнедепо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:44

  Evgeny написав: Думаю не все банки переживут отток вкладчиков и парочка банков приляжет набок.
"огласите весь списак пжалуста!" :!:
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:44

  Evgeny написав:Всех поздравляю с закрытием высокого сезона )))))

По-моєму він взагалі закрився, від нормальних стабільних банків, я маю на увазі курс 37.45 залишився 1% зазора(навара), бо здати можна зараз за 37.85.
Тому тему по суті можна закривати, ще трохи і "соціальні депо" стануть збитковими, на вулиці курс буде краще у вільному доступі...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:44

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:
  flysoulfly написав:походу, таки в Альянсе стала и премия 700+ грн, а не 300+ грн

Размер премии зависит от валюты депо
всмысле - 700+ это только для гривнедепо?

Разумеется
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:47

  mustbe написав:
  flysoulfly написав: 700+ это только для гривнедепо?

Разумеется
ну ок.
а я подумал шо опять "перегибы на местах", и отделения самоуправствуют.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:50

По ходу карусель скоро будет вращаться в обратную сторону. Если курс упадёт ещё, то будем скупать у валютчиков и продавать НБУ. Готовимся к реверсу :D
deneg net
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